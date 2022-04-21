爆準心理測驗！猜「寶寶睡醒反應」，秒測你的真實人緣

▲憑直覺選出答案，測出你的真實人緣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人交友心態大不同，有的人朋友很多但卻很難交心，有的人朋友就那麼幾位，但關係卻非常緊密，近來網路熱傳一個「睡醒寶寶反應」的心理測驗，幫你精準測出你真實人際關係。

正在熟睡的寶寶突然醒了，猜猜他會有什麼反應呢？

A.哭



B.笑



C.閉上眼睛繼續睡覺



D.咳嗽

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選擇A的你

真實的你其實有點缺乏自信，擔心和朋友太接近，會不小心透露自己的缺點，所以總習慣隱藏部分的自己，建議和朋友相處可以多點自信，真實表達自己，讓朋友更了解你，你會發現其實這樣的相處模式很美好。

選擇B的你

你對自己蠻有自信的，很擅長交朋友，短時間就能和大家打成一片，但是記得有時候應多設身處地為他人著想，別總是沉醉在自己的世界，忽略別人的想法和感受。

選擇C的你

你其實很享受獨處，與其和朋友一起，覺得自己一個人更快樂自由，也懶得踏入別人的世界，但其實工作或是在學校許多事情都需要團體分工，所以必須試著走入人群，好好調整自己。

選擇D的你

你很在意朋友對你的態度，也是因為太在意而顯得小心翼翼，但是這樣的方式很容易把自己搞得筋疲力盡，你應該放鬆心情，什麼事情都不要過於強求，朋友合則來、不合則去。

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