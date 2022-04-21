Zendaya「穿潮牌套裝」走紅毯帥翻全場！　單色神級比例腿長驚人

▲Zendaya出席HBO暗黑校園影集《高校十八禁Euphoria》活動 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

千黛亞（Zendaya）今（21日）出席HBO暗黑校園影集《高校十八禁Euphoria》活動，有別於過往紅毯的性感造型，她身穿潮牌FEAR OF GOD（FOG） 2022秋冬系列深灰色套裝，即便演繹全身單色也不顯枯燥，Zendaya極佳身材比例堪稱是一大享受，直接帥翻全場。

▲Zendaya 身穿美國高階潮牌FEAR OF GOD 2022秋冬系列套裝 。（圖／路透）

Zendaya主演《高校十八禁Euphoria》與群星一同步上紅毯，她選擇了簡潔的美國高階潮牌FEAR OF GOD秋冬套裝，品牌無性別剪裁加上街頭風格很鮮明，Zendaya梳起俐落盤髮，以巨大廓形的無領西裝上身，配上同色系圓領內搭以及褲裝收尾，雖然全身僅有一種顏色，但腰線比例分明，模特兒級別長腿映入眼簾，不費力就展現帥美形象。

▲千黛亞（Zendaya）奧斯卡會後造型也選擇褲裝。（圖／AP）

事實上Zendaya過去就很常以褲裝參加紅毯，像是3月的奧斯卡會後派對上，Zendaya就選擇Sportsmax2022秋冬系套裝，獨特的收腰細節與褲裝比例將A4纖腰完美呈現，加上精緻輪廓感輔助，黑與紫的完美碰撞，很有女特務的性感。



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