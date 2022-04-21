fb ig video ETtoday search mobile

鈦金屬變出漸層色玫瑰珠寶　點綴美鑽綻放生命力

>

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）

▲AKACHEN皇后藍玫瑰耳環，以鈦金屬花瓣搭配彩鑽。（圖／AKACHEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

作品《木蘭》於2020年被英國Victoria & Albert博物館典藏的珠寶設計師陳智權，擅長以純鈦金屬工藝創作，他一手創立的品牌AKACHEN今以茶會形式，發表玫瑰、木槿主題新作，可領略他趨向於「減法」的創作，以獨家技法讓純鈦金屬彷彿化為潑彩畫布，點綴晶亮的寶石，讓花朵珠寶綻放展現無比的生命力。

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）

▲AKACHEN粉金玫瑰戒指鑲嵌總重約10.39克拉美鑽。

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）

▲AKACHEN朱顏木槿花擺件，上面有3朵可佩戴的胸針。

鈦金屬輕盈與堅韌的特性，運用在珠寶創作上突破傳統金工表現方式，顯得靈活生動，但無論鑲工、拋光以及鑄造製程難度更高，AKAHEN成功讓雕塑般的珠寶展現彩虹般繽紛色彩，更進一步探索鈦金的雕鑿工法，讓作品更具層次。今亮相的玫瑰與木槿珠寶，即以鈦金屬表現花瓣曲線，並呈現迷人的漸層色調，點綴彩色寶石與美鑽，展現擬真的花朵姿態，當中朱顏木槿花擺件，上面有3朵可佩戴的胸針。

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）

▲AKACHEN奔奔鳥戒模樣可愛。

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）

▲鑲嵌蛋白石、彩鑽、葡萄石與沙弗萊石的AKACHEN晴山蝴蝶胸針。

除了植物美態，AKACHEN也著墨於昆蟲、動物造型，一款小鳥停駐在如樹枝戒環上的「奔奔鳥戒指」，可愛模樣成為全場焦點。台灣珠寶設計師胡茵菲同名品牌ANNA HU，也熱愛大自然主題，所採用的寶石都是上上之選，新作Peony Heart牡丹之心系列粉鑽戒指，主石為3.02克拉心形明亮式切工濃彩帶橘的粉鑽；霜雪蝴蝶鑽石耳環則充滿律動感，兩邊各擁著心形白鑽，展現華麗氣勢。

▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）▲▼ AKACHEN 。（圖／公關照）


▲ANNA HU Peony Heart牡丹之心系列粉鑽戒指（左），霜雪蝴蝶鑽石耳環。（圖／Anna Hu提供，以下同）

►謝欣穎少女心噴發看上3750萬心形黃鑽　甩酷妹形象

►梵克雅寶40億珠寶襲台　同套項鍊與戒指巨鑽可互換展新貌

 

關鍵字：

AKACHEN, ANNA HU

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

Oris輕盈飛行錶曝光　鮭魚色討論度最高

Oris輕盈飛行錶曝光　鮭魚色討論度最高

謝欣穎少女心噴發看上3750萬心形黃鑽　甩酷妹形象

謝欣穎少女心噴發看上3750萬心形黃鑽　甩酷妹形象

玄彬度蜜月荷包持續進帳　代言高爾夫球裝厚實胸膛與長腿吸睛

玄彬度蜜月荷包持續進帳　代言高爾夫球裝厚實胸膛與長腿吸睛

Grand Seiko第一只陀飛輪問世　創天價999萬依然被藏家問爆 梵克雅寶40億珠寶襲台　同套項鍊與戒指巨鑽可互換展新貌 林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出 「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人 羅志祥近20年舊Nike鞋炒到百萬不是吹牛　同款拍賣221萬元起 史恩康納萊原來是畢卡索鐵粉！ 珍藏畫作上拍5.5億起 9億高級珠寶與台藝術家傑作聯展　奔放草書絕配太陽冠冕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面