鈦金屬變出漸層色玫瑰珠寶　點綴美鑽綻放生命力

▲AKACHEN皇后藍玫瑰耳環，以鈦金屬花瓣搭配彩鑽。（圖／AKACHEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

作品《木蘭》於2020年被英國Victoria & Albert博物館典藏的珠寶設計師陳智權，擅長以純鈦金屬工藝創作，他一手創立的品牌AKACHEN今以茶會形式，發表玫瑰、木槿主題新作，可領略他趨向於「減法」的創作，以獨家技法讓純鈦金屬彷彿化為潑彩畫布，點綴晶亮的寶石，讓花朵珠寶綻放展現無比的生命力。

▲AKACHEN粉金玫瑰戒指鑲嵌總重約10.39克拉美鑽。





▲AKACHEN朱顏木槿花擺件，上面有3朵可佩戴的胸針。

鈦金屬輕盈與堅韌的特性，運用在珠寶創作上突破傳統金工表現方式，顯得靈活生動，但無論鑲工、拋光以及鑄造製程難度更高，AKAHEN成功讓雕塑般的珠寶展現彩虹般繽紛色彩，更進一步探索鈦金的雕鑿工法，讓作品更具層次。今亮相的玫瑰與木槿珠寶，即以鈦金屬表現花瓣曲線，並呈現迷人的漸層色調，點綴彩色寶石與美鑽，展現擬真的花朵姿態，當中朱顏木槿花擺件，上面有3朵可佩戴的胸針。

▲AKACHEN奔奔鳥戒模樣可愛。

▲鑲嵌蛋白石、彩鑽、葡萄石與沙弗萊石的AKACHEN晴山蝴蝶胸針。

除了植物美態，AKACHEN也著墨於昆蟲、動物造型，一款小鳥停駐在如樹枝戒環上的「奔奔鳥戒指」，可愛模樣成為全場焦點。台灣珠寶設計師胡茵菲同名品牌ANNA HU，也熱愛大自然主題，所採用的寶石都是上上之選，新作Peony Heart牡丹之心系列粉鑽戒指，主石為3.02克拉心形明亮式切工濃彩帶橘的粉鑽；霜雪蝴蝶鑽石耳環則充滿律動感，兩邊各擁著心形白鑽，展現華麗氣勢。



▲ANNA HU Peony Heart牡丹之心系列粉鑽戒指（左），霜雪蝴蝶鑽石耳環。（圖／Anna Hu提供，以下同）

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