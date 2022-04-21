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無印良品回收玻璃換豆奶　昇恆昌有「回收機」可拿購物金

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▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

▲422世界地球日，無印良品等業者推出回收優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

4／22將迎來世界地球日，環保議題越來越被重視的今日，其實許多企業也針對環境永續與隨手做環保，提出更多在生活習慣上可執行的計畫，針對世界地球日，無印良品、昇恆昌與BRITA也推出回饋，能讓民眾隨手為地球盡心力。

無印良品表示，在近三個月的門市服務中，發現雖然台灣在玻璃回收上成效卓越，但仍有部分民眾將玻璃當作一般垃圾處理，或是擔心回收物品未能真正進入資源循環體系，反而造成環境汙染。

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

故無印良品展開限定期間的全門市玻璃回收服務， 即起至5／8前攜帶已完成清洗欲回收的玻璃瓶罐，至全台門市回收，可獲贈限量台灣產豆奶一瓶。希望藉由增加管道並攜手專業回收廠商，提高民眾參與回收意願，一同落實循環永續。

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

昇恆昌則在全台11個營業據點，提供「奉茶APP」給水站服務，鼓勵民眾減少寶特瓶等一次性塑膠容器使用，4／22世界地球日當天也推出自備環保杯優惠，自備容器購買原價40元至130元的美式咖啡或紅茶，每杯只要20元。  

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

而昇恆昌內湖旗艦店在今年與「ECOCO宜可可循環經濟」攜手合作，4月設立全台北市第一座「智慧回收複合機」，消費者可將寶特瓶、手搖塑膠杯、鋁罐及電池等廢棄物投入自動化回收機換取購物金，讓資源永續變成生活樂趣，ECOCO經過清運、回收、再製等過程，透過設計或再利用，讓資源進入循環系統，進而達到有效回收、節能減碳的永續目的。

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

BRITA響應世界地球日，也號召員工淨灘，並啟動濾芯回收計畫，自今年第三季起，BRITA會員只要累積6顆已使用完畢的舊濾芯，將其寄送回收至BRITA辦公室，即可換得1顆全新MAXTRA+全效型濾芯，希望透過鼓勵啟動消費者的生活永續習慣。

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

▲世界地球日回收優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

世界地球日, 回收, 無印良品, 昇恆昌, BRITA

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