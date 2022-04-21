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戀愛後出現5種改變　代表「其實你值得更好的」

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單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲談戀愛後覺得自己變了？（圖／Pakutaso、unsplash）

編輯／借借

有時候戀愛不是一定都很美，跟買東西不一樣，花了錢不好用可以擱著，用了感情卻怎樣都難以割捨，因為太想珍惜的心情，會忽略自己處於一段不健康的關係中，或是為了要美好表象卻硬撐著，充滿疲勞的感受，其實自己也多少知道，只是總不確定是否要走下去，如果你自己出現5種改變，就該告訴自己不是你變成熟了，而是你其實值得更好的愛情。

▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

變得黏人
對方長期變成你的意見與決策者的時候，如果讓你做選擇反而會變得不知所措，而且害怕對方突然抽身或離開，代表你過度依賴這段關係了，這怎麼看都不是一件好事，變的想黏著對方不但容易引起反感，也會讓渣男當成威脅你的手段。

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

出現奇怪的邏輯
在面臨針對對方的質疑與詢問時，為了袒護或解辯，你會說出以前你不會說的話，出現莫名其妙的奇怪邏輯，總是無法中立的看待與處理事物，或許牽扯到感情難免無法中立，但太歪了到你自己都覺得說不過去就不太好。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

失去了生活圈
在談戀愛之前有很多朋友，也會參加許多活動，但戀愛後你的世界可能只有自己、還有他、大不了再加一隻寵物，無論這是你的想法或是對方造成的，你都該停止這種孤立，好好持續接觸世界，它會讓你保持一定的清醒。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

情緒起伏不定
愛情本就是一體兩面，在體會了深深的甜蜜之後，也可能會感受到悲傷與痛苦，然而這樣的狀態下，應該是快樂的時間佔多數，不然何必在一起呢？如果你總是在快樂與悲傷的情緒持續地徘徊，真的不是一個好的狀態，愛情應該是共好，不是他好你壞，記住這點。

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

自己不認識自己了
有誰比你更了解自己呢？看看以前的相片，它會告訴你，現在比較快樂幾分、悲傷幾分？自己有變得更好嗎？曾經擁有的夢想跟計畫，是否因為這樣的際遇而放棄了？其實問自己最能清楚知道，而且欺騙不了。如果你想找回以前，就該大步向前邁進，勇敢相信自己值得更好的下一個。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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