潤娥與後輩搶當「MIU MIU女孩」！李惠利「穿太乖」被比下去

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥20日出席MIU MIU於韓國舉辦的活動，現場還邀請到正當紅的《魷魚遊戲》女星李瑜美，以及李惠利等人，大家都盛裝現身，潤娥以前輩之姿，與年輕後輩李瑜美都穿著露肚裝搶著當「MIU MIU女孩」，李惠利當天造型則是保守得多，「穿太乖」被比下去了。

▲潤娥出席時尚場合，巧妙中空穿搭洩小性感。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



潤娥穿著淺藍色短版襯衫，搭配低腰及膝圓裙，再以長筒襪搭配皮鞋收尾，有著學生的氣息，卻是帶著叛逆與小辣椒的性格；而近期因在全球爆紅，成為MIU MIU廣告門面的李瑜美，也同樣祭出低腰「露肚裝」現身，加上她的個人特質，更多的是可愛的少女感；李惠利則是包得最緊，端莊西裝外套搭配過膝裙，並別上髮夾，乖巧的學生感油然而生，相比起來反而沒這麼吸睛。

▲李瑜美是近年十分受歡迎的時尚寵兒。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）



李瑜美和李惠利今年都是27歲，而今年31歲的潤娥，面對後輩的強力追擊絲毫沒有動搖腳步，出道至今幾乎沒有改變的美貌，讓粉絲們深感佩服，絕佳的狀態可說是沒有破綻。

▲李惠利宛如端莊女學生的模樣也很可愛。（圖／翻攝自IG@hyeri_0609）



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