《社內》安孝燮「釦子不扣好」炸腹肌　加碼緊實雙臂，網暴動：太撩

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓男星安孝燮憑藉韓劇《社內相親》的帥氣霸總「姜泰武」爆紅，擄獲不少女孩們的心，聲勢水漲船高，安孝燮模特兒般的緊實身材也是《社內》的一大看點，近日韓版《DAZED》雜誌釋出他為Calvin Klein拍攝的照片，只見畫面中他不經意露出腹肌、以及精壯手臂線條，讓粉絲們紛紛原地暴動：「太撩人」、「衣服再掀高一點」。

由安孝燮攜手金世正主演的話題韓劇《社內相親》，完結後依舊討論度超高，而早在此之前，安孝燮就已演出多部膾炙人口的韓劇，例如《浪漫醫師金師傅2》、《紅天機》等，改編自人氣台劇《想見你》的《A Time Called You》也在近日公佈男主陣容，確定由安孝燮出演「國民男友」許光漢飾演的李子維角色，令台韓網友們都表示十分期待。

這回安孝燮為Calvin Klein拍攝全新形象照，他先是以丹寧套裝隨意躺在沙發上擺拍，上衣與牛仔褲扣子全都不扣好，大方放送腹肌線條，讓粉絲們視線完全不知道該放哪，有著187公分高䠷身材的安孝燮，時尚氣勢完全不輸職業模特兒，他更接連運用不經意的姿勢曬出內褲頭出鏡，撩人模樣渾身散發滿滿的男性費洛蒙。

此外，安孝燮也換穿多件T恤，即便是寬鬆造型照樣藏不住訓練有素的壯碩體態，手臂誘人的肌肉線條，順勢從袖子炸出，只見其中一張大片，安孝燮加碼換上白色背心，直接將緊實的雙臂肌肉展露無遺，看得粉絲們口水直流：「身材太絕了」、「需要一打這樣的社長」。

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