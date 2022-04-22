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宋智孝軟萌寶寶藍造型減齡10歲　網讚：短髮越看越好看！

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記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝在去年無預警剪了短髮，許多粉絲都崩潰給出負評，不過最近宋智孝可說是少女感爆棚，一點也看不出40歲的模樣，而其中俏麗的短髮也起到不小作用。像是最新的穿搭照裡，宋智孝一身寶寶藍色的清爽打扮，軟萌可愛造型搭配短髮瞬間減齡10歲，讓網友也跟著大讚：「短髮越看越好看！」

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝的逆齡少女感穿搭。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

宋智孝最近更新IG的頻率很高，經常分享私服穿搭，最新一組美照中，宋智孝穿著小眾品牌Kirsh的寶寶藍色針織衫，搭配開衩的白裙和白靴，沐浴在陽光下擺拍色調美呆了，胸口的小櫻桃刺繡則是可愛亮點，短髮造型下使整體顯得輕盈，也讓五官原本就精緻的宋智孝顯得臉又更小了，軟萌的私服造型獲得盛讚：「姐姐比太陽還耀眼」、「身材真的太好了」、「是心動啊」、「好顯年輕！」、「短髮越看越好看」、「臉好小，身材絕了。」

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝捧場金鐘國新節目，穿著可愛的粉色成套運動服。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

不只是這套，宋智孝最近的穿搭都頗受好評，被稱讚「衣品直線上升」，剪了短髮後似乎更勇於嘗試各式風格，像是亮眼的粉紅色，宋智孝也不會因為身為輕熟女而迴避，在節目上穿著粉色衛衣、私下也運用粉色毛毛衫搭牛仔褲來完成休閒造型；即便穿上俐落的西裝、褲裝，也因為頂著短髮而散發一股少女感。

▲宋智孝。（圖／翻攝自IG）

▲宋智孝近期的少女感穿搭。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）

關鍵字：

宋智孝, 短髮, 逆齡, 少女, 穿搭

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