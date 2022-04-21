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愛買沒關係，記得愛地球！環境友善好物清單　衣服、眼鏡、夾鏈袋都有

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▲地球日。（圖／Pexels）

▲我們只有一個地球，趁著世界地球日，做更多對環境友善的事。（圖／Pexels）

記者林明瑋 / 台北報導

講到「環保」很容易變得八股沉重，其實環保只是一種生活方式，落實在日常，一點都不難。4月22日是世界地球日（Earth Day），今年的主題為「投資我們的星球」（Invest in Our Planet），少用一個塑膠袋、關掉一盞燈、選擇對環境友善的產品等等，都是幫助，讓我們的星球越來越好。

從精品到生活品牌，對於愛護地球都有各自的做法，想添購衣服、包包，或是小物品時，也許這可以是一種選擇方式。

服裝
LOEWE今年春夏的Eye/LOEWE/Nature系列，以戶外生活的理想裝備為訴求，回收再利用的材質是這系列很重要的部分，運用舊降落傘、舊軍服、舊帳篷及品牌過往系列中的T恤為物料打造，在設計細節上也強調環保，例如有機物料的鈕扣、繩索等，連標籤都是以回收聚酯纖維及皮革製作，很有誠意。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 2022春夏Eye/LOEWE/Nature系列，運用了許多回收材質打造。（圖／品牌提供）

MONCLER的羽絨衣是招牌，但更有許多適合春夏、戶外活動的服裝，穿上就很有型，例如輕盈百搭的Moncler Grenoble Day-namic系列，其中有部分款式的面料，以50%以上的回收材質製成，要分辨很容易，因為服裝上有「Recycled」貼牌，穿上讓人一眼就能看出對愛護環境的努力。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲Moncler Grenoble Day-namic系列，以50%以上的回收材質製成的背心，背後有Recycled貼牌標示。（圖／翻攝官網）

包包
PRADA的尼龍包名聲響亮，又輕又好用，自1980年代至今圈粉無數，現在不僅著重於實用，也要環保，因此從2019年開始推出了Re-Nylon再生尼龍計畫，以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化後，製成尼龍包，款式、顏色都很多，而且男女都有得選。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲PRADA Re-Nylon尼龍包實用又時髦，而且能對地球盡一分心力。（圖／翻攝官網）

眼鏡
德國手工眼鏡品牌MYKITA最近宣布與美國伊士曼化工合作，摒棄傳統醋酸纖維，改用以地毯、紡織品、眼鏡行業等不易回收的廢棄塑料製成的再生材質，代替傳統石化原料，減少對地球的傷害，而且完全不影響眼鏡的外觀或性能，MYKITA依舊大膽創新，只是對地球更好。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲德國手工眼鏡品牌MYKITA使用新材質，兼顧外觀又永續。

水瓶
外出時帶一個美麗的水壺，絕對能激勵喝水這件事，GEORG JENSEN（喬治傑生）的SKY環保冷水瓶，線條優雅流暢，還獲得永續設計項目的獎項，不鏽鋼瓶蓋搭配皮革環，瓶身為不含環境賀爾蒙及雙酚A的新型塑料，相當輕巧，透過美麗的水瓶，鼓勵大家少用一次性的塑膠瓶、多喝水更健康。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲GEORG JENSEN SKY環保冷水瓶材質環保、設計優雅，有多種顏色可選。

夾鏈袋
一次性的塑料給了地球太大的污染與負擔，台灣品牌「PLAY BAG瘋狂小袋」可愛有趣又能重複使用，以新鮮的想法，打破夾鏈袋用過即丟棄的刻板印象。選擇日本抗菌材料製造、美國Velcro食品級魔鬼氈封口，且有防漏設計，不但可以清洗，而且能放置洗碗機、冷凍庫，收納食物、隨身用品都方便，最近攜手BT21推出The Green Planet系列，很符合愛護地球的主題，而且超級吸睛，別再用那些一下就變成垃圾的塑膠袋了，瘋狂小袋好看、好用又環保，多好。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲PLAY BAG瘋狂小袋可重複使用，最近與BT21合作推出的The Green Planet系列超級吸睛。

回收
無印良品與春池玻璃合作，從4月21日至5月8日，只要帶著清洗過的玻璃瓶罐，到全台無印良品門市回收，就可以獲得一瓶台灣產的豆奶，而回收的玻璃，則會經過春池玻璃的師傅再製，成為新的器皿。

►無印良品回收玻璃換豆奶　昇恆昌有「回收機」可拿購物金

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲5月8日前，可將不用的玻璃瓶清洗後，拿到無印良品回收。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）
▲到無印良品回收玻璃瓶罐，可獲得一瓶台灣產的豆奶。

洗衣精
洗衣服是再平凡不過的日常，但這個過程，涉及了水資源與廢水污染問題，從洗衣精做起，也能減少對環境的傷害。致力於永續時尚的「picupi挑品」，因此打造了貝殼鈣循環洗衣精，以回收花蓮立川漁場黃金蜆殼的EcoCal® 貝殼鈣為天然殺菌去汙劑，瓶身則是牛奶瓶再生塑料，從洗衣服這件事的小小改變，就能減少碳排放量與廢棄物。

▲世界地球日 環保。（圖／品牌提供）

▲picupi挑品打造的貝殼鈣循環洗衣精，連瓶身都是再生塑料。

►世界地球日美妝活動！品木宣言推靈芝水限定組　Aveda送洗衣袋再抽正貨

►美妝響應愛地球！Melvita花水買一送一、歐舒丹環保袋只送不賣

關鍵字：

世界地球日, Earth Day

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