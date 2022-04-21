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給迷茫期的5個建議：允許自己休息，別為未來的事情憂心

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▲▼給迷茫期的5個建議。（圖／Unsplash）

▲迷茫困惑時，讓自己充電一下再繼續。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人總有一陣子容易迷茫，不清楚自己在做什麼，也不知道自己能做什麼，渾渾噩噩的一天又一天，這時先別放棄自己，給自己一點時間，待內心平靜後，或許又有新的轉機，若你現在也迷茫期，貼心給你5個建議，記下來絕對有好處。

#面對問題不逃避

大部分的人遇到問題都想逃避，以為逃避了就能解脫，殊不知逃避反而會放大自己迷茫情緒，不但無法解決事情，更容易讓煩惱往心裡去。

#沒發生的事情別擔憂

有的時候迷茫是因為擔心未知的事情，其實這些事情都是自己想像出來的困難，與其擔心不如正面迎擊，直接去做就會有答案，事情真的沒你想的那麼壞。

▲▼給迷茫期的5個建議。（圖／Unsplash）

#別停止進步

做什麼都提不起勁時，仍要打起精神來提升自己，撥出時間來閱讀，養成鍛鍊身體的好習慣，運動分泌多巴胺，能讓心情更愉悅。

#做一些具體的事

當你越徬徨不知道該做些什麼的時候，越要幫自己設立一些小目標，越具體越好，讓你有目標能向前進，心中的不安也會慢慢消去。

▲▼給迷茫期的5個建議。（圖／Unsplash）

#給自己多一點時間

我們都在努力成為自己想要成為的那個人，在追求的路途中，可以允許自己可以偶爾歇息來喘口氣，休息過後，那些無法解決的問題，或許也會有新的轉機。

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關鍵字：

迷茫期, 消極, 心靈雞湯

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