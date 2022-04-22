ROSÉ曝光美女媽媽　同戴Tiffany手環曬母女情

▲ROSÉ曬出小時候與媽媽的親親照，媽媽的高顏質讓網友驚艷。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ是美國珠寶品牌Tiffany & Co.全球代言人，品牌新鮮貨總是第一時間上身，她昨曬出近期最愛不釋手的珠寶，為T1系列窄版的鑲鑽手環，又亮出與媽媽牽手一起戴同款手環，以及小時候與媽媽的親親照，意外曝光媽媽的美顏，讓網友一面倒大讚「ROSÉ媽媽太美了」！

▲ROSÉ和媽媽一起戴Tiffany T1窄版手環，緊密情感不言可喻。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）





▲ROSÉ與媽媽的Tiffany T1窄版手環18K金鑲鑽款（左）363,000元，18K白金鑲鑽款363,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

紐西蘭出生、在澳洲墨爾本長大的ROSÉ，出身律師世家，曾曝光的漂亮姊姊也是一名律師，昨她曬出小時候與媽媽的合影，讓網友驚呼原來姊妹倆的高顏質都遺傳自媽媽。ROSÉ與媽媽感情好，一起分享珠寶、精品，她佩戴18K金鑲鑽的Tiffany T1手環，媽媽則戴18K白金鑲鑽款，手牽手拍照幸福洋溢。

▲ROSÉ是Tiffany全球代言人，佩戴黃鑽白鑽項鍊展現女神氣勢。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

精品包也是母女檔最容易分享的時尚單品，「日劇天王」木村拓哉的二女兒木村光希（Kōki）與美國品Coach合作推出聯名包款，獲明星媽媽工藤靜香、80歲的祖母支持，祖孫三代一起背同系列的包款出遊展現緊密情感，她們的時髦穿搭與合宜體態也讓網友驚嘆好基因一脈相承。

▲木村光希常背著她與Coach聯名包款出遊。（圖／翻攝koki IG）





▲工藤靜香力與80歲的媽媽一起背女兒木村光希的聯名Coach包款，。（圖／kudo_shizuka IG）



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