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亮・珠寶／LV招搖Logo小花耳飾　親民版5萬元入手

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▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴LV Idylle Blossom玫瑰金鑲鑽單枚耳釘81,000元，疊搭多條此系列項鍊。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

殿堂級時尚品牌Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）、香奈兒（CHANEL）與DIOR，進軍珠寶界紛紛立下標誌性的作品，巧合的是都與花卉相關，LV將招牌的Monogram花卉圖案化為Idylle Blossom珠寶系列，新添價格更親民的耳飾吸引新客；香奈兒女士鍾愛的山茶花、Dior先生鍾情的玫瑰，也紛紛變身為精巧珠寶，適合日常配搭。

▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒戴LV Idylle Blossom鍊帶耳環很吸睛。

LV招牌小花Logo
慶祝Idylle Blossom珠寶系列問世10周年，LV加入日常容易搭配的密鑲吊墜、耳環和戒指，讓Monogram花卉當主角，再點綴明亮式切割鑽石，各個精緻可愛，不僅項鍊適合疊戴，連耳飾也可以一次戴上多個，因為有耳骨夾、雙面耳釘、配上白金鍊帶耳釘等豐富設計，自由搭配出專屬的俏麗模樣。

▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）

▲LV Idylle Blossom圈式耳環（左）54,000元，三色金鑽戒228,000元。

香奈兒山茶花
1923年香奈兒女士首次將她喜愛的山茶花以胸針型式別於洋裝上，山茶花自此成為品牌代表圖騰，轉化為立體珠寶，最佳入門是單朵花造型的Extrait de Camelia 18K玫瑰金項鍊；更為華麗且帶著驚喜的可轉換造型戒指，可從指間戒，變身為兩環摺合為一，讓原本分開的3朵山茶花簇擁在一根指頭旁。

▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）

▲香奈兒Extrait de Camelia 18K玫瑰金項鍊（左）87,000元，可轉換造型戒指318,000元（圖／香奈兒提供）

DIOR多變玫瑰花
對於DIOR創辦人Christian Dior而言，玫瑰是童年最美好的回憶，曾說過：「還好世上有花朵。」成為珠寶創意總監Victoire de Castellane的靈感來源，將玫瑰、花莖姿態化為永恆珠寶，款式相當豐富，包括入門的Rose Dior Couture玫瑰金項鍊、全鑲美鑽的Rose Dior Bagatelle戒指，單朵立體玫瑰著實搶眼。

▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 小花珠寶 。（圖／公關照）

▲DIOR Rose Dior Couture玫瑰金項鍊82,000元，Rose Dior Bagatelle鑽戒390,000元。（圖／DIOR提供）

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關鍵字：

亮珠寶, LV, Louis Vuitton, 路易威登, DIOR, 香奈兒, CHANEL

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