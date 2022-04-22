MOYNAT「春夏限定色」番紅花黃、淺粉編織包！　手繪字母不撞款

記者鮑璿安／台北報導

法國頂級包牌MOYNAT以訂製行李箱起家，已經有百年歷史，2022春夏系列持續為標誌性包款換上新色，像是翻蓋款式「FLORIE scapade」肩背包加入了番紅花黃色，以及活潑的柳條編織拼接，此外，還提供客製化手繪字母服務，打造專屬包款。

▲Flori Escapade 肩背包番紅花黃 。（圖／品牌提供）



MOYNAT於每個季度為品牌指標性及經典包款推出該季限定色已成為傳統 ，當家包款FLORI以馬鞍包的輪廓為主軸，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。提供符合日常搭配的軍綠色、金合歡黃、肉桂棕外，為迎合春夏時節更加入了牛皮與柳條編織拼接的款式，異材質碰撞出輕盈火花。

▲Camera Bag肩背包普魯士藍；Baluchon 肩背包天際藍 。（圖／品牌提供）

標誌性的斜挎包CAMERA BAG ，擁有品牌百年歷史的圓型徽章壓紋，加上19世紀旅行箱上的皮革繫帶為靈感，新推出蜜粉白、普魯士藍色。另也針對一按即開的肩背包BALUCHON打造藍、棕、綠新色。

▲依照顧客需求在包款上繪製字母 。（圖／品牌提供）

高級訂製服務已經成為各大精品趨勢，MOYNAT延續手繪傳統，依照顧客需求在包款上繪製字母，均為專屬手繪（最多選擇三個字母），並提供三款條紋設計及二十款顏色選擇，費用視繪製包款位置等難易度報價，由巴黎工匠手繪等待時間約為3個月。

同一時間，DIOR首次在台推出LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，選在台北市內湖區於4月20日至4月25日開展（採私人預約制），主要以個人訂製服務為主軸，重頭戲「珍稀皮革配件」品項，將品牌代表性包款 Lady Dior、30 Montaigne、Dior Saddle、Dior Bobby等為範本，重新量身打造，像是手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類，鴕鳥皮、鱷魚皮等以及五金都可以根據喜好選擇，不同的搭配下甚至有上百種選擇，並以純手工方式打造。

▲只接受珍稀皮革訂製的 Dior Babe 提包。（圖／品牌提供）

▲包款手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類等，都可以根據喜好選擇；Dior Bobby玫瑰金屬色鱷魚皮革 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）