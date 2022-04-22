緋紅女巫大紅唇、秀深溝性感亮相　奇異博士穿「皺西裝」把焦點留給她

記者王則絲／外電報導

漫威新作《奇異博士2：失控多重宇宙》即將在5月4日上映，演員們於近日開始宣傳活動。「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）21日一同現身德國柏林，緋紅女巫一身藍色訂製服辣露深溝，擦上大紅唇性感亮相，紳士代表奇異博士則是幾乎穿得像去參加朋友聚會般休閒，來襯托女生的光芒。

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森於電影宣傳活動上穿著Armani Privé 2021秋冬高級訂製服踏上紅毯，這回沒選擇禮服而是以褲裝登場，同樣驚艷，水藍色的套裝透過面料閃爍光澤，褲腳的珠繡花朵與上身墊肩西裝的花瓣形剪裁相襯，內搭的水鑽深V馬甲，同時增添了層次更凸顯她傲人的好身材，耳際的金色挑染髮型、紅唇妝容也相當搶眼。

反觀攜手現身的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區，看起來則是一派輕鬆，灰色的棉材質西裝內搭白色T恤與布鞋，還圍上了一條芥黃色的短圍巾，展現簡約的風格，身上的西裝甚至還有些皺皺的，感覺就像是去參加熟悉朋友的聚會一樣，相當輕鬆休閒，讓一旁的女明星更顯華麗，不過這也許正是班奈狄克的紳士風範，低調襯托伊莉莎白的精美造型，將焦點全留給她。

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