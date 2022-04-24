高齡貓狗有病痛超會忍！照顧3關鍵：定期量體重、觀察飲食排泄

文／C編

養貓狗的人很多，隨著毛孩年紀逐漸變大，狗狗跟貓咪都會變得更需要主人的陪伴跟照顧，以下就盤點照顧高齡的犬貓方法，透過這些小細節，可以讓牠們過得更加舒適，有任何不適也可以及早發現治療。

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1.定期量體重

狗狗、貓咪不會說話，有病痛也非常會忍，當主人發現不對勁，很可能已經相當嚴重了，因此絕對要定期幫犬貓量體重，偶爾有些小幅度的變化還好，但如果差異很大，很可能是警訊，一定要趕緊到醫院檢查。

2.觀察吃喝、排便的狀況

就是因為狗狗跟貓咪的病痛不易察覺，因此更要注意牠們平時的飲食狀況，定時定量的給予飼料之外，觀察排泄物等，都是了解牠們身體狀況的關鍵，並且可以隨時調整，另外，飲水量跟排尿量也是很重要的觀察重點，可以即時知道牠們是否需要調整飲食，或是是否身體有狀況。

3.定期健康檢查不能少

貓咪跟狗狗去一趟獸醫院，費用通常不低，因此定期做健康檢查經常被忽略，其實這是很重要的一件事，透過檢查指數，能掌握健康情形，建議上了年紀的寵物一定要每年檢查，建議可定期追蹤血檢、Ｘ光、尿檢三樣項目，這是蠻基本的檢查項目，可以提前知道寵物是否有不舒服的狀態。

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