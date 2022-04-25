fb ig video ETtoday search mobile

「國民逸品」三花男內褲只要百元價！純棉透氣、不刮肌膚當然必掃

>

文／C編

棉料服裝穿起來吸濕排汗，柔軟的材質相當舒服親膚，肌膚比較敏感的人對材質更需要要求，「Her森森」推出「國民品牌三花男性內著／襪款下殺6折起」活動，可以趁著優惠的時候，幫男友或是老公入手好穿的單品，穿得舒適最重要。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲三花,棉,內褲,穿搭,背心,Her森森。（圖／Her）

▲三花男四角平口褲（3件組），原價960元、特價597元，點我購買

三花男四角平口褲（3件組），原價960元、特價597元

最多人習慣穿的男性三花四角平口褲，採用100％超優精梳棉製作，柔軟透氣，好洗好整理，5片式剪裁，褲檔多一片褲叉寬鬆舒適，臀部也採獨家5片式，斜線立體剪裁，順著臀型伸展，無夾檔困擾，穿起來更加立體有型。

三花男三角褲（4件組），原價800元、特價490元

採用100%棉料，超透氣又吸汗，當然舒適好穿，大腿二側採用優質膠脂補強，合身又耐用，洗了也不容易變形，臀部採雙重棉布料裁製，質感結實伸縮性更佳，日本雙重密縫技術，常洗也不容易脫線，耐穿耐磨，材質優良。

三花彩色全棉寬肩背心（3件組），原價660元、特價597元

夏天男性最需要的就是背心類的內衣，但材質挑不好很容易有悶感、搔癢的狀況出現，三花這款寬肩背心，採用100％精梳棉製造，吸汗強、透氣佳，穿了當然涼爽舒適，不容易有刮肌膚的狀況出現，很適合肌膚敏感的人挑選。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲三花,棉,內褲,穿搭,背心,Her森森。（圖／Her）

▲三花男四角平口褲（3件組），原價960元、特價597元，點我購買

三花1／4毛巾底運動襪（12雙組），原價1440元、特價599元

三花嚴選材質超彈性紗柔軟舒適，吸震防衝擊，超級軟Q又舒適，雙重毛巾底相當吸汗，有腳異味困擾的人可以優先考慮這款運動襪，符合人體力學，不易滑動走位，給予雙腳最好的呵護與照顧。

關鍵字：

三花, , 內褲, 穿搭, 背心, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 艾笛森(3591) 本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員 屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光 超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了 5種運動不但會瘦　心情還會變好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面