「國民逸品」三花男內褲只要百元價！純棉透氣、不刮肌膚當然必掃

文／C編

棉料服裝穿起來吸濕排汗，柔軟的材質相當舒服親膚，肌膚比較敏感的人對材質更需要要求，「Her森森」推出「國民品牌三花男性內著／襪款下殺6折起」活動，可以趁著優惠的時候，幫男友或是老公入手好穿的單品，穿得舒適最重要。

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▲三花男四角平口褲（3件組），原價960元、特價597元，點我購買。



三花男四角平口褲（3件組），原價960元、特價597元

最多人習慣穿的男性三花四角平口褲，採用100％超優精梳棉製作，柔軟透氣，好洗好整理，5片式剪裁，褲檔多一片褲叉寬鬆舒適，臀部也採獨家5片式，斜線立體剪裁，順著臀型伸展，無夾檔困擾，穿起來更加立體有型。

三花男三角褲（4件組），原價800元、特價490元

採用100%棉料，超透氣又吸汗，當然舒適好穿，大腿二側採用優質膠脂補強，合身又耐用，洗了也不容易變形，臀部採雙重棉布料裁製，質感結實伸縮性更佳，日本雙重密縫技術，常洗也不容易脫線，耐穿耐磨，材質優良。

三花彩色全棉寬肩背心（3件組），原價660元、特價597元

夏天男性最需要的就是背心類的內衣，但材質挑不好很容易有悶感、搔癢的狀況出現，三花這款寬肩背心，採用100％精梳棉製造，吸汗強、透氣佳，穿了當然涼爽舒適，不容易有刮肌膚的狀況出現，很適合肌膚敏感的人挑選。

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三花1／4毛巾底運動襪（12雙組），原價1440元、特價599元

三花嚴選材質超彈性紗柔軟舒適，吸震防衝擊，超級軟Q又舒適，雙重毛巾底相當吸汗，有腳異味困擾的人可以優先考慮這款運動襪，符合人體力學，不易滑動走位，給予雙腳最好的呵護與照顧。