第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自小紅書

心理測驗可以探究你心靈深處不為人知的特色跟個性，甚至有時候連自己都沒有察覺到的性格，都可以使用這樣的方式更加了解自己，以下圖片你第一眼看到的是什麼？可以輕易測試出你是怎麼樣的人格，玩過的人都大讚「實在太準了」！

A 先看到「一隻腳」

你的個性很鮮明，也是很有能力的人，當決定去做某件事情的時候，就算有多難的關卡在前面，都可以破解去完成，很有耐力跟堅持的心，屬於有才幹型的人才。但是你的內心比較冷漠，對很多事情都漠不關心，覺得事不關己，就不需要費盡心思去了解。

不過你的人緣卻相當好，常常會有身邊的朋友主動靠近，加上即使你對此人有討厭或是不喜歡的情緒，也不會輕易地表現出來，基本上都是隱藏在心裡，所以跟人之間都可以平和的相處，不容易有爭執出現。

B 先看到「鯊魚頭」

你的個性很好，屬於相當親和的那種，待人處事都很親近，屬於很為他人著想的個性，也因此常常為別人操碎了心。雖然個性好相處，但是你有點固執，會把很多想法推銷給其他人，希望對方可以照著你的想法去做。

你是比較容易鑽牛角尖的類型，只要一但認定了某件事要去做，就算身邊的人要給你什麼意見，通常都聽不進去。另外，個性也是屬於比較急躁的人，對於自己沒有把握的人事物，常常會出現不確定性的恐慌感，害怕因此失敗或是對方無法掌控。