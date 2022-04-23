LIFE・經典／漂浮在海上的珍珠竟是房間　更環保更有渡假風

▲珍珠套房Pearlsuite。（圖／翻攝Pierpaolo Lazzarini官網）

記者蔡惠如／綜合報導

全球疫情已到了流感化的轉換期，然而「帶點距離」的渡假模式風潮已然興起，遊艇設計師Pierpaolo Lazzarini近期為Jet Capsule推出一個「珍珠套房」，概念是漂浮在海上的套房設備，採取太陽能供電，並省去製造大量碳足跡的基礎設施，這或許是一個開端，往後可能衍伸出人類居住在海上的可能性。

人類在風景名勝蓋了豪華酒店，同時也付出破壞大自然的代價，因為大量的基礎設施需要佈建，不但是高成本更是長久的破壞，COVID-19疫情爆發之後，許多民眾意識到許多人聚集的大型度假村，或許不是他們需要的度假風格，加上人與人需要保持距離，也讓低干擾、設計簡單的環保建築（類似小木屋等）逐漸受到歡迎。

來到疫情第二年，愈來愈多國家選擇與病毒共存，逐漸開放禁令，但人心似乎仍在觀望，生活與生存距離也是重要一環，近期遊艇設計師Pierpaolo Lazzarini發表他的新方案，是一個漂浮在海上的圓形珍珠套房Pearlsuite。

Pearlsuite大小約6.65坪，周圍還有可步行的外部甲板，內部的設備都可以依照業主的需求訂製，從單純、豪華到旗艦規格，只要開啟遮蔽的上蓋，套房就成為半露天的設計，即便躺在床上也可以直接做日光浴，想戲水就直接踏上甲板即可，還有迷你碼頭停泊遊艇，確保住宿者的移動性。

此外由於航海科技的進步，Pearlsuite底端還有推進器，可利用GPS定位將套房移動至特定區域或兩地巡航，最快速度可到5節，另可配備陀螺儀穩定係統或燃料電池氫氣發生器，以便在船上產生能量，即使在雨天也能確保功能。

但套房內大部分的電力需求，包括空調、照明、冰箱或是娛樂設備，主要供電均來自太陽能板，以確保更加環保的度假方式，之後在「海上度假」又想享受現代設備的樂趣，Pearlsuite是一個不錯的解決辦法，不但可輕易增加房間數，又不需要在海底打地基破壞環境，甚至在土地利用越來越緊張的未來，也可持續發展此概念，朝在海上生活跟住宿的趨勢前進。