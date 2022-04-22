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臉蛋一直緊緻不起來？很可能是頭皮沒有好好養護

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記者李薇／綜合報導

保養品買一堆，但臉皮還是一點都不緊緻，到底要怎麼保養？很多人花重金在做臉部護理卻功效不彰，但有個小細節你可能忽略了，要保持緊緻美麗，頭皮也要跟著保養才行！

全真中醫診所院長褚柏菁醫師提醒，頭皮平時被頭髮所覆蓋，因此保養時很容易被忽略，但其實頭皮和臉皮是同一張肌膚，頭皮若沒好好養護，狀況都會反應在原本應該漂亮的臉蛋上。

頭部彙集了許多重要的穴位，透過頭部按摩可以讓全身氣血暢通，失眠、壓力過大導致落髮等問題都可以有效緩解。精神好了人自然就顯得年輕，若是按摩時再加上優質精油更是事半功倍。

▲多特瑞,瑞昇,精油,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

▲保養肌膚沒效果，可能是頭皮沒顧好。（圖／rachel_mypark IG）

Step 1：梳髮放鬆

用梳子先往後順梳，再低頭往前倒梳，充分放鬆頭皮、幫助循環。

Step 2：塗抹精油

將刮痧板或棉花棒充分沾上稀釋好的精油，撥開頭髮，沿著髮際，由上而下、由左而右，一行一行地塗抹在頭皮上。

Step 3：Z字按摩

用棉花棒或刮痧板，沿著髮際往頭頂中心的百會穴，在頭皮上畫連貫的Z字按摩頭皮共5到7次；之後每隔1公分，沿著髮際線往百會穴方向Z字形按摩。

▲多特瑞,瑞昇,精油,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

▲頭皮鬆了，臉頰就緊了。（圖／jennierubyjane IG）

褚柏菁強調，做好按摩後，還有一個步驟非常重要，就是清潔，頭皮的皮脂腺比臉部更加旺盛，沒洗乾淨，就容易阻塞毛囊，引起發炎、紅腫、頭皮屑紛飛、角質層變厚等問題，讓頭皮變得厚重，拖著肌膚下垂，連帶影響臉部容易出現皺紋，甚至冒痘痘。

▲多特瑞,瑞昇,精油,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

▲頭皮護理非常重要。（圖／clean_0828 IG）

精油保健師陳怡伶就推薦，在洗髮精、護髮乳裡加入精油，像薄荷、茶樹、尤加利和綠薄荷等都是不錯的選擇：洗髮時加入薄荷精油按摩，可以促進髮根的強韌與健康、舒緩頭皮，避免油頭味；茶樹精油能去除頭髮油膩，有護色、保護髮絲的功用；尤加利精油能保持頭髮彈性與色澤，平衡頭皮油脂；綠薄荷精油則能舒緩乾燥缺水的頭皮。

【推薦單品】

▲多特瑞,瑞昇,精油,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

▲多特瑞薄荷精油。（圖／品牌提供）

▲自然美精油。（圖／品牌提供）

▲自然美 瑞昇樂呼吸複方精油 01 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

多特瑞, 瑞昇, 精油, 保養, 頭髮, 髮絲

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