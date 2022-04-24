疫情緊繃　「居家照顧7大必備品」先準備不慌亂





▲準備與病毒共存，最好先買齊一些必需品。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣準備和病毒共存，確診數單日上看萬例，居家照顧、隔離成為一般民眾可能遇到的情況機率升高，若通知來得又快又急，家中最好備著7種必備商品，包括食物、營養補充品與生活用品，保障基本生活規律，才能做好與病毒共存的準備。

冷凍蔬菜、罐頭等保久食品

無法出門採買，最好家中可添購一些冷凍蔬菜、綜合莓果等，即便只能在家，也可攝取到足夠的膳食纖維，冷凍蔬菜通常可以久放，烹調也方便，而罐頭也多備幾個，以備不時之需。

保久乳、保久豆漿

鮮奶的效期通常有限，如果突然接到10天的居隔，很可能會無法銜接，可在家放一些保久乳或保久豆漿，因殺菌完全可以存放較久，而且不需冷藏，必要時也是優質的蛋白質來源。

燕麥片

較容易保存的燕麥片，不但有豐富的膳食纖維，也是維生素B的來源，而且能增加飽足感，單吃或跟其他食物吃都可以。

真空包裝肉類、豆腐豆皮

市售有真空包裝的牛肉、魚肉片，都是能較為久放的食材，豆腐可以選擇水分較少的板豆腐或凍豆腐，甚至是乾燥的豆皮等，在家自煮也方便。

炒菜油、橄欖油

在家做菜炒菜油自然是必備，另外也可選擇能直接食用的橄欖油，加醋沾麵包或直接拌沙拉也很方便，此外也可買些綜合堅果，讓油脂類不虞匱乏。

綜合維他命、益生菌

居家照顧期間抵抗力也很重要，記得家中常備綜合維他命，補充所需的維生素及礦物質、益生菌，尤其有關免疫力的維生素C可能消耗較多，可額外補充。

衛生紙、衛生棉

一些居家衛生的必需品也不能少，包括衛生紙跟衛生棉，都不要等到情急時才去補貨。