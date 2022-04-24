奧斯塔羅12星座一周運勢0425-0501　金牛桃花運不錯、天蠍荷包大失血

20220425-0501奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在學事業上，也因為如此讓你面對自己的目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運優於偏財運！受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，過往的努力算是值得。

本周需注意星座



1.雙子座事業運需要留意：工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

2.巨蟹座愛情運需要留意：下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

3.天蠍座金錢運需要留意：金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

牡羊座



整體運勢★★★★

牡羊朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物有更多自我的看法。



愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓彼此在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★

更加的投入與認真在目前的學事業中，也不斷尋找有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

金牛座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿金牛朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。



事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周可多加努力，成功將隨之而來。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友要注意，目前看似平穩的狀況在下周將開始動搖起來，存在著不安定的成份，奧斯提醒要多花點心思留意細節。

愛情運勢★★★

留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯，但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益。

事業運勢★★

工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、或是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

金錢運勢★★

正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制，並注意突然其來的金錢支出。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。



事業運勢★★★

學事業方面，則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友則顯得腳踏實地，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友感覺安心穩定的感受。



愛情運勢★★★★

感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡，不會有太多激情。

事業運勢★★★

學事業方面顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運不佳，正財運較好，所以多留心在事業上，有機會為你增加許多收入。

處女座



整體運勢★★★★★

處女朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

天秤座



整體運勢★★★★

積極且充滿企圖心的感覺將充斥在天秤朋友的生活當中，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都較理性。



愛情運勢★★★★★

積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅，另外雙方目標的一致，也讓彼此對於未來感到萬分的信心，更願意對這段感情努力，讓感情的親密度提高不少。

事業運勢★★★★

成功的曙光讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的努力也都在下周開始收穫，奧斯建議可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，過往的努力算是值得。

天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓下周自己面臨了一些挑戰與阻礙。

愛情運勢★★★

舊有的相處模式出現了點問題，而這樣的問題下周開始漸漸浮現，或許是尋找新承諾的時機點已來到，所以奧斯會建議在面對情感中的問題時，盡量心平氣和會比較好。

事業運勢★★★

手邊的學事業多了些阻礙，做起來不是這麼的順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時，可以多加嘗試其他的方法。



金錢運勢★★★

金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量多避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

射手座



整體運勢★★★★★

射手朋友下周將是個思緒清晰快速的一周，自我管理相當良好，也因為如此讓你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。

愛情運勢★★★★

面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中，你將扮演主導的角色。

事業運勢★★★★

清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在學事業上，也因為如此讓你面對自己的目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷了，所以會表現於外在。

愛情運勢★★★

雙方漸漸敞開內心，願意和另一半溝通，彼此關係會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的狀況，下周也開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★

學事業方面，能有效掌握自己的進度也較能控制狀況，並且讓自己朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

金錢運不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為部分問題的產生讓自己感到無力，奧斯會建議要多著重在自己的內心，找回當初的熱情，或許能夠有效改善下周遇到的瓶頸及狀況。

愛情運勢★★★

雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力，奧斯建議在做些貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好。

事業運勢★★

學事業方面，要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

雙魚座



整體運勢★★★★

雙魚朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

學事業方面，有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

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