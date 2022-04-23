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皮膚科醫師教「抗眼紋」眼周保養4關鍵！睡覺姿勢竟也有差

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▲▼皮膚科醫師教眼周護理4大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲眼周肌膚狀態好，看起來就顯年輕。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

眼睛可說是臉部最常被注意到的地方，眼周肌膚狀態好壞就變得更明顯，尤其眼周肌膚薄、皮脂腺少，加上一直做表情，很容易乾燥、長紋、甚至鬆弛下垂，一旦眼周出現紋路、浮腫或暗沈，看起來就顯老顯疲憊！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享超全面的眼周護理4大關鍵，操作起來簡單又有效，早點開始就能幫你維持0眼紋的年輕「少女眼」。

▲▼皮膚科醫師教眼周護理4大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

1.溫敷疏通

李醫師表示，循環不順暢、皮膚薄最容易形成血管型黑眼圈，最簡單的改善方法就是溫敷疏通。可用溫度適當的熱毛巾在眼周溫敷10～15分鐘，促進血液循環，也能讓後續的保養效果加倍。

▲▼皮膚科醫師教眼周護理4大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

2.眼霜改善

眼周護理的產品很多，包含眼霜、眼部精華、眼膜到按摩儀等，其中李醫師最推薦眼霜，更有針對性，也更溫和。建議根據個人的眼周問題，挑選含有適合成分的眼霜，選對眼霜，不光能改善一些已經出現的眼周問題，還能有預防的效果。像是眼周有細紋、乾紋的人，可選維A類、玻色因、胜肽等成分；眼周浮腫或有血管型黑眼圈，挑選含咖啡因成分；眼周暗沈的則可選含有菸鹼醯胺的眼霜。

眼霜的使用手法也很重要，李醫師分享可先取適量眼霜，依眼下、上眼皮、眼尾的順序，用指尖均勻塗抹，輕輕拍開，促進吸收的同時，刺激淋巴，接著可以用按摩棒仔細按摩眼周穴位，再輕刮容易長紋路的眼頭、眼尾，最後搓熱掌心，按壓眼眶幫助吸收。

▲▼皮膚科醫師教眼周護理4大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

3.防曬預防

李醫師表示，肌膚護理上前期預防的重要性大於後期改善，像是很多人戴口罩就不塗防曬，讓眼周暴露在紫外線下，就很容易產生光老化，讓眼周長紋、鬆垮。平時外出一定要仔細塗抹防曬產品或是常備墨鏡，幫助眼周遠離紫外線威脅。

4.良好的生活習慣

除了做好以上3個保養方面的重點，擁有良好的用眼和生活習慣，也是維持眼周年輕的關鍵。像是平時不隨意亂揉眼睛、眼部少化濃妝、做好眼周卸妝清潔、保持良好的睡眠時長和注意睡眠姿勢、不長期側睡，都很重要。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 眼周, 眼部, 細紋, 暗沈, 黑眼圈, 抗老, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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