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LV花瓣椅極美、蛋白霜坐墊Q爆！好想把Objets Nomades家具都打包帶走

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▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供） 

▲LV正在舉辦Objets Nomades展覽。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

旅行有太多難忘的記憶，所以在不能自在遊走的此時，大家時不時會在社群平台曬出過往旅程的照片，回想美好時光。LOUIS VUITTON（LV，路易威登）的Objets Nomades系列早就是相似想法，從旅行基因發展出家具、家飾，每一件都很迷人，現在正在台北展出，全新的花瓣椅姿態優雅、還有像蛋白霜餅一般的坐墊，飽滿的模樣好可愛。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objets Nomades展覽，從空間到作品都精彩。

從踏進展場，就能感受到Objets Nomades展覽的魅力，由三石建築事務所協同主持人蕭博文打造的空間，以「The Colors of Taiwan」為主題、台灣山櫻花的桃紅色為起點，整個展區彷如放大的行李箱，分為8個風格不同的區域，展示LV最引以為傲的多樣硬箱，以及與全球各地設計師攜手打造的Objets Nomades系列家具與家飾，除了經典款，也有不少特色滿滿的新設計，讓人好想搬回家。

花瓣椅
由荷蘭Marcel Wanders工作室打造的花瓣椅（Petal Chair），光是名字就充滿夢幻想像，結合9個奶油色的皮革軟墊，成為盛開花朵的模樣，鑄鋁的底座像是花朵的枝幹，線條流暢優雅，很有春天花園的細膩風情。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲奶油色的花瓣椅，如春天的花園般優雅愜意。

宇宙圓桌
雙人組設計師Raw Edges創作的宇宙圓桌（Cosmic Table）簡單又巧妙，底座以碳纖維結構包覆皮革，將嶄新材質與經典工藝完美結合，透過玻璃桌面仍可欣賞底座的輪廓，而且折射出的光影很有姿態。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲宇宙圓桌透過玻璃桌面可以看見底座的線條。

蛋白霜餅坐墊
巴西雙人組設計師Campana兄弟的作品蛋白霜餅坐墊（Merengue），顧名思義像是從擠花袋中擠出的蛋白霜，有著圓形輪廓、螺旋線條，坐墊有8褶，以皮革搭配羊毛襯裡製成，飽滿的色調很有活力，放在任何空間裡都是亮點，充滿蛋白霜餅的甜味。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲繽紛可愛的坐墊，靈感來自蛋白霜餅。

酪梨裝飾
除了蛋白霜餅是靈感，酪梨也在Campana兄弟的手中，變成可以隨心佈置的家飾，名為Aguacate（西班牙文：酪梨）的作品，以皮帶編織出酪梨形狀的物件，用黃銅扣環固定，可以依照需求組合，想裝置在牆上、懸掛在空間中都可以，讓使用者發揮無限創意，色彩繽紛的酪梨，怎麼看都覺得可愛有趣。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

▲彩色皮革編織的「酪梨」可以隨意組合，作為掛飾或區隔空間。

新作精彩，原有的設計也照樣有看頭，展期從4月22日至5月1日，走進生活裡的設計與藝術，正是如此。

▲LV Objects Nomades。（圖／品牌提供）

【DIOR訂製沙龍正在進行】

DIOR的LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，近日也在台北登場，以「訂製」為軸心，將源於法國，風靡於17、18世紀，強調文化與品味交流的「沙龍」，用獨特的方式呈現，也讓人感受獨一無二的尊榮感。DIOR訂製沙龍提供的品項相當多元，除了男女士的皮革配件、珠寶手錶、男士的套版訂製服裝，還有首度在台亮相的Dior Maison家飾與生活用品等等。Dior Maison將在今年底正式引進，先透過沙龍小試身手，搶先一睹風采。

►珍稀皮革DIOR包都在這！「訂製沙龍首度來台」百種搭配不撞款

▲DIOR LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍。（圖／記者鮑璿安攝，以下同）

▲首度在台亮相的Dior Maison家飾。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, Objets Nomades

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