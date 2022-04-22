胡宇威「名錶和老婆一樣都能白頭偕老」　搶AP夯錶甘願等

記者陳雅韻／台北報導

今年是愛彼表（Audemars Piguet，簡稱AP）傳奇運動錶Royal Oak皇家橡樹系列誕生50周年，各國際拍賣會紛紛以此為主題舉辦專拍，品牌也悉心規畫慶祝活動，今起連2日邀請10位台灣收藏家聯合展出50只珍稀逸品，加上AP總部出借的9只指標性的古董錶，讓錶迷大開眼界。身為品牌粉絲的男星胡宇威以嘉賓身分出席錶展，掩不住興奮之情，直說好錶他願意等，他嘴甜說：「名錶和老婆一樣愛，都能白頭偕老！」連忙補充老婆只有一個，好錶可以有好幾只。

▲胡宇威是AP忠實粉絲，今戴雲夜藍面盤的皇家橡樹「JUMBO」超薄腕錶39毫米精鋼款亮相。（圖／AP提供，以下同）





▲AP Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶39毫米精鋼款，搭配雲夜藍面盤，970,000元。



胡宇威為了心儀的AP皇家橡樹腕錶，事實上已在排隊名單上等了超過一年，但他認為一切等待都是值得的，等到入手的那天一定會拍開箱片。他也透露未來買錶會考慮未婚妻陳庭妮是否也能一起戴，會加購錶帶讓手腕纖細的另一半也能佩戴，非常貼心。



▲胡宇威興奮參觀AP錶展。





▲AP Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶39毫米18K金款，搭配煙燻金色面盤。

AP特別為皇家橡樹系列50周年舉辦頂級藏家聯合錶展，分別以「Heritage Kit-博物館典藏系列」、「Jumbo超薄腕錶」、「計時碼錶」、「藝術與工藝」及「陀飛輪與萬年曆」等5大主題，展出59件珍貴錶款，當中包括1972年第一代皇家橡樹Jumbo超薄腕錶、首款皇家橡樹女裝腕錶、第一代萬年曆錶、彩色寶石錶圈的霜金鏤空擺輪腕錶等，今胡宇威佩戴向第一代致敬的「雲夜藍」色調皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶賞錶展，又相中收藏家的鮭魚面萬年曆錶款，AP錶魅力驚人。

▲AP展出1972年第一代皇家橡樹「Jumbo」腕錶，裝載當時全世界最薄的自動上鍊機械機芯2121。



▲1985年製的AP皇家橡樹萬年曆錶，是此系列第一批生產的萬年曆錶款。

▲收藏家出借AP皇家橡樹霜金工藝搭配鑲嵌彩色寶石錶圈的Double Balance Wheel鏤空錶。

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1976年問世的Nautilus金鷹系列錶款也是熱門的高級運動錶代表，獨特的圓潤八角形錶圈發想自船舷窗，搭配飾有水平橫紋的浮雕圖案面盤，都是讓人一眼認出的招牌標誌，不僅吸引男性收藏家，女星林心如、Melody、劉嘉玲等都人手一只。去年底PP與Tiffany聯手推出限量170只的Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，紀念雙方合作170年的情誼，更是引起轟動，若非超級VIP，很難搶到這只夯錶。

▲林心如戴PP Nautilus系列型號7118/1R 腕錶。（圖／翻攝林心如臉書）



▲PP Nautilus系列型號7118/1R 腕錶，1,621,000元。（圖／翻攝PP官網）

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