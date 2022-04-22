陳庭妮捨棄嬰兒房只要更衣室　薛仕凌想在公司插「LV花」

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）的Objets Nomades展覽在台北舉行，各式家具、家飾都吸睛，找來陳庭妮、薛仕凌，以及奧運金牌王齊麟、李洋站台，他們對居家空間的想法也曝光，幸福洋溢的陳庭妮被問到會規劃嬰兒房嗎？沒想到她秒回：「當然不會啊，不如安排成我的更衣室！」薛仕凌對展場內的Origami Flowers皮革花朵情有獨鍾，「很想買幾朵回去插在公司」。

▲陳庭妮的夢幻居家生活，是有大露台與吊床。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV Hamac Nomade吊床，以編織手法完成。

每個人最重視的家具不盡相同，但沙發絕對是很常出現的答案，陳庭妮透露佈置時會先決定沙發，「沙發畢竟是客廳裡最醒目的物件，然後再選擇椅子、燈具等等，要一步一步，才會有整體性。」如果無論預算，薛仕凌想向LV訂製閱讀椅或單人座的沙發，他說：「就像展場裡的Bulbo沙發，我想要一個可以躲在裡面、窩起來的家具。」

▲薛仕凌很喜歡身上的服裝。





▲Origami Flowers皮革花朵有多種顏色。





▲Bulbo沙發設計醒目，輕鬆成為空間中的焦點。

王齊麟覺得最重要的家具也是沙發，包覆性是選擇時的要點，他說：「因為一回家就想要躺在沙發上放鬆。」李洋則透露：「我跟女友會長時間賴在沙發上，希望可以在沙發上好好充電。」甜蜜度滿滿，不僅如此，受訪時還大聲喊話：「希望我女朋友願意嫁給我！」閃到不行，提到結婚，一旁的王齊麟則說：「看另一半的意願，她願意我也願意。」

▲李洋（右）、王齊麟都認為沙發是家中最重要的家具。

而已經訂婚的陳庭妮，提到她心中的夢幻逸品是吊床：「我想像的夢幻居家生活，是有一個很棒的露台，如果可以放LV的吊床，天氣好的時候曬太陽、吃早餐，會很幸福。」餐桌是另一個她認為很重要的家具：「因為餐桌也是工作桌，在家裡很長時間都在餐桌上。」宇宙圓桌（Cosmic Table）讓她讚嘆：「桌面是玻璃、桌腳是皮革，竟然可以支撐起來，而且我最近蠻喜歡圓形的，有團圓的感覺。」





▲宇宙圓桌底座為碳纖維結構包覆皮革，搭配圓形玻璃桌面。

薛仕凌的家，他形容風格很像「古著店」，「我佈置的風格比較隨興一點，也蠻喜歡自己設計東西，有一個5層的層架，就是我把設計圖畫出來，請朋友做的，放在我的客廳，家飾、書、小的裝飾品都在上面。」除了大件家具，LV Les Petits Nomades居家飾品系列中的Origami Flowers皮革花朵讓他一眼愛上，「單枝單枝的，在家裡或是公司放個三四朵，很有設計感，會有美美的氛圍。」

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