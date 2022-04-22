「神力女超人」美胸襯Tiffany長鍊　高級性感迷死人

▲好萊塢女星蓋兒加朵演繹Tiffany & Co. 2022年Blue Book 高級珠寶BOTANICA植物綺境系列形象廣告。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.全新Blue Book 高級珠寶BOTANICA植物綺境系列今曝光，特別由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）佩戴新作拍攝形象照，她連換多套黑裝演繹珠寶，尤其一套深V禮服半露美胸，搭配以蒲公英為靈感的鑽石項鍊，墜子恰好落在「深溝」，大秀「高級性感」，展現迷人魅力。

▲蓋兒加朵穿深V禮服搭配Tiffany以蒲公英為設計靈感的長鍊。





▲蓋兒加朵佩戴Tiffany濃彩黃鑽與白鑽耳環，西裝外套上別著蘭花胸針。

今年的Blue Book高級珠寶系列頌揚自然之美，Tiffany以「蒲盈千姿」（Dandelion）、「叢蘭百態」（Orchid）、「薊花鋒芒」（Thistle）以及傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger靈感設計等4大主題創作，蓋兒加朵除了展示蒲公英長短項鍊，還換穿西裝外套別上發想自古董作品的蘭花胸針，取下鑽石花莖可轉化為吊墜佩戴；而忠實的Jean Schlumberger粉絲肯定也被此系列深深吸引，一款鑲嵌總重逾63克拉的圓形明亮式鑽石的花葉造型項鍊，由大小姿態各異的立體花朵構成充滿生命力的模樣。

▲Tiffany受薊花啟發創作的鉑金鑲嵌南洋白珍珠、藍寶石及鑽石項鍊。





▲Tiffany重現傳奇設計師的Jean Schlumberger花卉造型項鍊，鑲嵌超過63克拉美鑽。

「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲則是瑞士品牌蕭邦（Chopard）代言人，近日她現身紐約參加新劇《Gaslit》首映，身穿俐落的西裝外套，不忘搭配華麗的蕭邦珠寶增添女人味，選擇佩戴Precious Lace系列18K白金鑲鑽耳環，西裝外套上則別著鑲嵌4顆總重36.55 克拉心形切割鑽石的紅毯系列蝴蝶造型胸針，流露巨星風範。

▲茱莉亞羅勃茲日前現身紐約參加《Gaslit》首映，以俐落西裝外套搭配蕭邦珠寶。（圖／蕭邦提供，以下同）



▲茱莉亞羅勃茲佩戴的蕭邦紅地毯系列蝴蝶胸針（左），Precious Lace系列18K 白金鑽石耳環。



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