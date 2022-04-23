聞起來舒服超勾人！夏季5款「清新感香水」推薦

▲用氣味打造生活的儀式感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

身上香氣能決定一個人的品味，氣溫漸漸升高的初夏，更該擁有一瓶清新感香水，讓你舉手投足盡展迷人氣息。

▲CHANEL 香奈兒之水系列 巴黎-巴黎淡香水，125ml，4,980元。

調香師以巴黎女郎為靈感，選用風韻百變的大馬士革玫瑰，再揉合清爽柑橘香為襯托，最後以粉紅胡椒萃取的鮮明氣息和高雅細緻的廣藿香為後調。

▲Guerlain 花草水語琢白岩蘭橙花淡香水，125ml，5,400元。

萃取來自義大利的高級橙花，揉合閃耀的佛手柑與無花果香調，打造活潑明亮的水果木質調，全新花草水語系列瓶身採環保材質製成。

▲ck one 夏日之夢淡香水，100ml，2,200元。

以明亮清新的金桔打造熱情柑橘前調，再以冰薄荷茶香調帶出清新，最後在麝香與香根草香融合，瓶身採用充滿活力的橘色搭配醒目的黃色ck標誌，展現夏日情調。

▲CHLOE 芳心之旅暮光淡香精，50ml，4,600元。

以茉莉為主香調，前味是佛手柑精粹的明亮清新，與飄浮在空氣中的埃及茉莉香融合，再混著香草與檀香的溫暖氣息。

▲YSL 全新慾望巴黎暮光淡香水，50ml，3,800元。

首度注入清澈明亮的白蓮，以輕盈透明的方式詮釋柑苔調的特色，讓香氣散發出柑橘與水果清新多汁且柔美的花香，打造隨性的時髦巴黎女人氣息。

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