說・流行／北歐小眾牌Totême連楊冪也愛　Logo絲巾、襯衫誰穿誰高級

記者王則絲／專題報導

喜歡極簡風格的女孩們，也許對小眾北歐品牌Totême並不陌生，這幾年藉由各國眾多名人、網紅的帶貨，成為IG上火熱的品牌，連女星楊冪都曾在私服中穿上，說是「小眾」可能還委屈了他的名氣，簡約卻富有獨特設計感的風格，像是Logo絲巾、襯衫、大衣⋯⋯都是Totême的人氣單品，誰穿誰高級。

▲楊冪私服穿著Totême大衣。（圖／翻攝自微博）



來自瑞典斯德哥爾摩的小眾精品Totême，由網紅Elin Kling與她的丈夫Karl Lindman於2014年創立。創辦人Elin Kling的名字你可能感覺陌生，但她其實來頭不小，Elin Kling在瑞典可說是元祖級的網紅，在Instagram尚未流行時，年輕女生們都在看她的穿搭專欄。

▲Elin Kling（右）與她的丈夫Karl Lindman（左）。（圖／翻攝自IG@elinkling）



Elin Kling的風格很明確，在Totême的作品中能看見她舒適灑脫的調性，並強調實搭、實穿的生活感，素雅的單品由簡單的色調與俐落剪裁構成，有些人稱之為「冷淡風」或是「北歐風」，大概就是給人一種乾淨且高級的品味感。

▲Elin Kling的極簡穿搭風格。（圖／翻攝自IG@elinkling）



Totême最知名的標誌性元素，就是他那由直線條構成的方形Logo，遠看像是特殊的窗花造型，而時尚部落客人手一件的，則是以Totême Logo為設計靈感延伸的各式絲巾單品，依據不同的大小，可作為髮飾、領巾、披肩、背心⋯⋯，只要巧妙的加入日常穿搭，便能輕鬆提升品味。

▲Totême火紅的Logo絲巾。（圖／翻攝自IG@toteme）



你會發現Totême的作品幾乎都是基本款，但其實越簡單的東西要做出區別，就越講究做工與細節，像是Totême的襯衫單品，也是最受歡迎的單品之一，Carpi襯衫系列立體的輪廓是經典之作，斜門襟的Noma襯衫則能在低調中製造亮點；另呼應Elin Kling的生活理念，Totême幾乎都以低跟鞋或平底鞋為主，穿起來舒適卻不失質感，連人字拖都做得相當時髦。

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