侯佩岑手比最潮「倒YA」網讚：少女！　逆齡吊帶裙造型瞬間回春

記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑為凍齡女神典範，近日她在IG上發布最新美照，穿著白襯衫配牛仔吊帶裙、並綁著公主頭出鏡，逆齡造型讓她瞬間回春，獲得粉絲盛讚：「少女！」且侯佩岑還加碼比出現在韓國女生間最新、最流行的「倒YA」手勢擺拍，跟上時下風潮。

▲侯佩岑以俏皮打扮帶貨新耳環。（圖／翻攝自IG@houpatty，以下同）



很多人拍照最愛比YA、比愛心，但現在有一種最新潮的拍照手勢「Gyaru Peace」各女團成員全部都在比，也就是「倒Ya」的手勢，在韓國一夕間爆紅後又流行到台灣，年輕少女們都爭相模仿。

侯佩岑身為演藝圈的帶貨女王，於最新發布的造型美照中，選以白襯衫搭配牛仔馬甲吊帶裙的穿搭，來搭配法國輕奢飾品Les Néréides的耳環，互相襯托出俏皮可愛的氣息，以發揮她強力的帶貨作用，逆齡造型獲得粉絲盛讚：「Wow，少女侯姐姐」、「美少女媽媽」、「少女侯小岑」、「Patty太可愛。」

▲侯佩岑比出最新「倒YA」拍照手勢。



不過這組照片還有更大亮點，那就是侯佩岑竟然也比出了最新最潮的「倒YA」手勢，而且還非常專業的教學：「手掌是往下凹的YA！」43歲的侯佩岑雖然家庭、工作忙碌，但依然不忘關注新潮流，心態永遠保持年輕，網友都大讚她：「很會喔」、「比我還年輕！」

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