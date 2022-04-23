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44歲金喜善「下身失蹤」秀11字美腿　撞衫「小9歲」女星沒在怕

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記者王則絲／台北報導

韓女星金喜善近期演出新劇《還有明天》，劇中粉色短髮加上帥氣的人設與裝扮，讓她的人氣再次翻漲，日前戲劇發表會活動上，金喜善選穿一件Oversized墊肩西裝外套登場，但同款造型卻被發現與「小9歲」女星千玗嬉撞衫了，不過今年44歲的金喜善絲毫沒在怕，「下身失蹤」造型秀出逆天11字美腿，氣場碾壓年輕後輩。

▲金喜善撞衫千玗嬉。（圖／翻攝自IG）

▲金喜善撞衫千玗嬉。（圖／翻攝自IG）

▲金喜善「下身失蹤」造型秀11字美腿。（圖／翻攝自MBC）

金喜善素有「韓國第一美女」之稱，即使年齡增長，顏值依然是無可挑惕，於新劇《還有明天》中飾演陰間使者「具戀」，為符合漫畫改編的角色形象，特意做了粉色短髮的突破造型，美豔酷帥的風格還一度讓粉絲們認不出，頗獲好評。

早先在新戲發表會上，金喜善穿著SAINT LAURENT的Oversized墊肩排扣西裝，由於西裝長度超過臀部，便以「下身失蹤」的方式呈現造型，延續劇中的那股酷勁，霸氣登場。

然而主演即將上映驚悚片《死亡預報》的35歲女星千玗嬉，日前登上《MARIE CLAIRE》拍攝畫報，也穿上了與金喜善於發表會上的同款服裝，駕馭起來同樣氣勢凌人；不過面對「小9歲」的後輩，金喜善絲毫沒有輸，一雙逆天的11字美腿，纖細零贅肉的體態令人驚艷，並透過黑絲襪＋高跟鞋將比例拉得更完美，整個人氣場迸發，凍齡狀態超驚人。

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關鍵字：

金喜善, 撞衫

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