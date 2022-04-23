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H＆M新作爆出抄襲疑慮網氣炸　意外讓「刺刺裝」設計師爆紅

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記者王則絲／台北報導

H&M 每年都會推出以永續為主題的「Conscious Exclusive」系列，現由「Cherish Waste」為名取代，而H&M最新的時尚永續系列，其中有一款佈滿尖刺的設計服裝，因與設計師品牌Chet Lo知名的「刺刺裝」高度雷同，而引發抄襲疑慮，眾多網友留言表示拒買，同時也讓這名「刺刺裝」設計師意外爆紅。

▲H&M抄襲風波。（圖／翻攝自IG）

▲H&M最新一季永續系列爆出抄襲疑慮。（圖／翻攝自hm）

H&M的永續時尚系列不斷發掘並使用最新的環保科技面料，加上與一般流行系列不同的前衛設計風格，每次推出都受到許多粉絲追捧。今年春夏季度的永續系列，推出了像是佈滿尖刺的特殊布料服裝單品，表面呈現鋸齒狀，由再生滌綸製成，外型很吸睛，不過就被網友發現與新銳設計師Chet Lo的招牌作品有著高度的雷同，於是在網路上引起了抄襲疑慮。

雖然出現了許多抨擊H&M、支持新生代設計師的言論，但是目前H&M本季的永續系列依然是被一掃而空，同時新銳設計師Chet Lo也因此受到大量關注，意外爆紅。

▲H&M抄襲風波。（圖／翻攝自IG）

▲水原希子、凱莉珍娜穿著Chet Lo招牌「刺刺裝」。（圖／翻攝自IG@chet__lo）

▲H&M抄襲風波。（圖／翻攝自IG）

▲設計師Chet Lo。（圖／翻攝自IG@chet__lo）

Chet Lo為亞裔美國人，畢業於人才輩出的英國聖馬丁藝術學院，他鑽研3D針織技術，打造出特殊紋理的「刺刺裝」正是他最知名的設計，眾多明星包括杜娃黎波、凱莉珍娜、水原希子⋯⋯都曾穿過，對於H&M疑似抄襲風波，Chet Lo也親自發聲：「感謝所有支持我和創立品牌夢想的人，我為我和我的團隊感到驕傲。」、「對於最近某快時尚公司抄襲我的作品，我覺得我不得不說些什麼。我的設計基於我的個人經歷，這從我的作品裡都能看到，雖然這些快時尚公司一直在複製更小、更有創意的設計師作品，但最後，創作的真實性、原創性還有創造力都永遠不可能被複製。」、「通過我的網站訂購的每一件作品都是用愛和手工編織而成，而不是為了盈利而大量生產。」

關鍵字：

H&M, Chet Lo

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