歐陽娜娜軟萌「睡衣照」解鎖　羊駝神配合擺Pose超搶鏡！

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近年將事業重心轉往大陸發展，高人氣替她爭取到不少代言工作，近日歐陽娜娜替生活品牌野獸派拍攝了一組戶外風睡衣大片，她負責演繹數套童趣風格的睡衣造型，軟萌模樣獲粉絲盛讚，其中還請到「羊駝」一同出鏡，只見這隻羊駝簡直綜藝滿點，神配合的表情與Pose超搶鏡，成為意外焦點。

▲歐陽娜娜戶外風睡衣大片。（圖／翻攝自微博）



雖然歐陽娜娜不是第一次公開睡衣造型，不過這回是替品牌拍攝廣告，且是首次將穿著睡衣的場景拉到陽光明媚的室外，只見歐陽娜娜穿上深綠色的連帽睡衣，上頭還黏滿動物布偶裝飾，尤其是頭上的大象特別搶鏡，像是頂在頭上一樣可愛；她接著也換上另一套藍紫色的舒適睡衣套裝，並戴上黃色的針織「小偷帽」，嘗試最新潮的時髦單品，憑藉甜美顏值駕馭出濃厚軟萌氛圍，獲粉絲讚賞：「小象好可愛、你更可愛」、「像林裡的仙子精靈」、「只想說太美啦！」

▲歐陽娜娜戶外風睡衣大片。（圖／翻攝自微博）



這組照片中還請到真實的動物「羊駝」一起出鏡，以更添綠意氛圍也呼應動物的主題，不過這隻羊駝可說是個天生的明星，每一張圖的表情都滿滿綜藝感，甚至神配合到歐陽娜娜的神情，成為意外的亮點，仔細一看還能發現他們替羊駝上了淺淺的腮紅，簡直萌翻。

▲一同拍攝的羊駝成為意外焦點。（圖／翻攝自微博）



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