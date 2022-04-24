星・變美／楊丞琳教你4步驟完成「短髮丸子頭」，少女感激增

▲楊丞琳教綁短髮丸子頭，竟意外的簡單。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

楊丞琳上個月開通《小紅書》後，和網友分享各種變美撇步，第一個教學影片就為大家示範短髮丸子頭，她說：「自己目前的髮長雖然能紮起，但因層次太高，所以私下很喜歡綁雙丸子頭，這樣運動或是練舞時也會看起來特別有精神。」

她也一一拆解步驟如下，她也強調這顆丸子頭真的很簡單，從小她就自己綁，練習久了是能很順手的，以手指代替梳子，呈現不經意的隨性感，正面看起來是單顆丸子，從後面看起來是雙顆丸子，短髮丸子頭輕鬆完成。

#準備兩條橡皮筋和梳子

首先先準備兩條不咬頭髮的橡皮筋、一把梳子，沒有梳子的話，也可以用手當梳子，綁起來較為自然。

#將頭髮分為上下兩個區塊

短髮因為有層次關係，需要將頭髮分為上下區來紮，較不會有髮絲垂落下來。可以從耳朵斜上方做出分線，決定上下區塊的髮量，依造自己的臉型來做決定。

#固定上半區

決定區塊後，將上半區綁一個馬尾，最後一圈要摺起來，做出第一顆丸子，記得綁的時候不要讓頭頂太扁，可拉鬆一點髮絲做出高度。

#固定下半區

把剩下的頭髮再綁一個馬尾，如上半區方式，最後一圈要摺起來，便完成第二顆丸子。

短髮丸子頭只要簡單4個步驟就完成，側面看起來是兩顆丸子，正面看起來是一顆，若在意後方視覺的話，建議要用尖尾梳來分線，看起來較整齊漂亮喔！