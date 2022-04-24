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屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光

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▲▼屈臣氏快篩開賣。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏明日將開賣近5萬份快篩試劑。（圖／公關提供，以下同）

記者張毓容／台北報導　

本土疫情持續升溫，每日確診人數不斷攀升，目前相關重點機關的「以篩代隔」，未來也擬開放全民實施，也讓快篩試劑近日狂賣、全台大缺貨。連鎖藥妝店屈臣氏今（24）日下午就宣布快篩試劑到貨，全台門市將於明（25）日上架約5萬份家用快篩試劑。

▲▼屈臣氏快篩開賣。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏25日將開賣3款快篩試劑。

因應疫情升溫和防疫政策調整，屈臣氏25日將有約5萬份家用快篩試劑上架，包含「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」5入（NT$975）、1入(NT$200)，以及「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組」1入（NT$200）。

屈臣氏表示，其中「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」5入及「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組」1入，皆為屈臣氏特別與廠商協調提供的超低價格，幫助民眾能以優惠價格在家使用快篩試劑自行檢測。

▲▼快篩試劑。（圖／品牌提供）

▲Tomod's先前有販售包含羅氏家用檢測組等5款快篩，目前等待補貨中。

而另一連鎖藥妝店Tomod's特美事，日前有提供亞培快篩試劑1入、銳偵新冠快篩1入、羅氏家用新冠病毒抗原檢測五入套組、飛確RV2家用新冠抗原試劑2入及飛確RV2家用新冠抗原試劑4入等共5款快篩試劑，目前商品已售完，等待補貨中，但補貨時間還未確定。

關鍵字：

快篩, 快篩試劑, 家用版快篩, 居家快篩, 藥妝店, 屈臣氏, tomod’s, 特美事, 販售資訊

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