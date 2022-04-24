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宅家收納　IKEA「懶人整理」4單品　無印良品滿千送百

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▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲居家業者推出宅家收納單品建議。（圖／IKEA、無印良品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情升溫，許多民眾減少外出機會，在家進行「室內升級」，通路業者反應居家收納與宅家家電詢問度增，近期居家品牌包括IKEA與無印良品，均不約而同推出在家好好整理的建議小品，無印良品更限時推出滿千送百優惠，IKEA也即將推出超可愛滿額禮讓消費者收集。

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲（左）KUGGIS附蓋收納盒；（右）NOJIG收納盒。

IKEA看準疫情升溫，許多公司行號採用分流上班，在家中辦公與待著的時間愈來愈多，推薦旗下4款懶人收納用品，單品價格9元起，就能輕鬆規劃收納居家空間，包括小尺寸的NOJIG收納盒，售價僅9元，適合用於收納首飾、配件或每日發票等零碎小物；KUGGIS附蓋收納盒售價129元，可放置化妝備品，或是桌面雜物，可層疊不占空間。

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲DRÖNA收納盒。

較大的物品收納則可使用DRÖNA收納盒，售價169元，深度擁有38公分的大容量設計，方便收納衣物或雜物，方型大開口設計，還有附手把設計能輕鬆搬動，此外，還有近年相當受年輕族群歡迎的SKÅDIS收納壁板，售價499元，可妥善運用牆面創造更多收納，能搭配收納筒、層架、夾子等各式配件，創造自己的收納風格，也很適合「宅家」的時候好好設計一番。

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲SKÅDIS收納壁板。

若想走日系的清爽風格，無印良品售價160元起的SUS層架系列，能自由選擇零件，配合個人使用方式組合出適合的SUS層架，可放置在洗衣間、更衣室、書房等，一項熱門的PP盒系列也很適合小物收納，簡單設計可適用於任何空間，售價從199元起。

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲SUS層架系列。

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲宅家收納。（圖／IKEA、無印良品提供）

▲PP盒系列是無印良品的熱門商品。

無印良品表示，適逢18週年生日慶，5／8前特別推出優惠活動，在門市單筆消費滿1,000元可獲得100元商品抵用券一張。

關鍵字：

IKEA, 無印良品, 宅家, 滿千送百

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