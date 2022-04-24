5種運動不但會瘦　心情還會變好

▲研究顯示幾種運動最療癒心情。（圖／pixabay）

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運動是從辛苦中獲得開心的事，不僅幫助調整體態，也能減少心血管疾病與其他病症的發生，此外還能延緩老化，雖然過程可以很辛苦，不太容易持之以恆，但研究顯示如果從中獲得心情快樂，就會產生正向循環，有5種運動做能讓你心情好，既然都要流汗當然選CP值最高的啊！

▲籃球等團體運動，會讓心情更好。（圖／路透社）

團體運動

所謂團體運動就是籃球、棒球一類，需要團隊合作的運動，紓壓效果會最好，因為這類的運動其實包含社交的成分，流汗讓身體感覺輕鬆，再跟朋友打打屁或與人交談，而且不用耍什麼心機之類的，具有雙重療癒的效果。

自行車或飛輪

動態且艱辛的運動，會有發洩情緒的效果，而運動完後也會有更大的成就感。

▲一起健身有點療癒感。（圖／pixabay）

有氧運動與健身房

較為活潑的運動氣氛，且有一群人同時在做一件事的感覺，即便不認識也有互相陪伴的效果。

▲能獨自享受自己的慢跑，也能讓心情變好。（圖／pixabay）

慢跑

慢跑的好處多多，它不是一種競賽，每個人都能調整到最適合自己的舒適狀況，也會促成腦內啡的生成。

瑜珈跟打太極拳

這類屬於較靜態的運動，但強度並不會因此稍減，調整呼吸是讓心情平靜的第一步，也會讓整體的緊張緩和下來，心情也能更加開朗。

▲瑜珈也是能放鬆心情的運動。（圖／pexel）