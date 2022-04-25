范冰冰10萬元「無臉男包」洩星味　裹緊緊戴綠帽吸睛

▲范冰冰背LOEWE x神隱少女系列的無臉男圖案Hammock黑色小牛皮肩背提包，100,000元。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

40歲的大陸女星范冰冰2018年因逃稅遭罰40億元台幣，又爆出陰陽合同，讓形象一落千丈，演藝事業跌落谷底，近幾年她除了拍攝時尚雜誌封面外，一切行事低調再低調，連造型也不若過往大膽敢穿，她昨難得分享最新穿搭包緊緊，但從配件仍洩露明星風範，她所穿的無臉男圖案T恤與所用的包包，都出自西班牙時尚品牌LOEWE與《神隱少女》聯名的膠囊系列。

▲范冰冰穿的LOEWE棉質無臉男刺繡T恤，15,000元。（圖／翻攝官網）

LOEWE去年底推出的《神隱少女》膠囊系列受到不少時尚迷追捧，范冰冰也是粉絲之一，尤其獨鍾無臉男角色，她身穿15,000元的棉質無臉男刺繡T恤，背要價100,000元的無臉男圖案Hammock黑色小牛皮肩背提包，日前她還公開包內的隨身小物，包括眼罩、精油、護手霜、唇膏與面膜等，幾乎全是平價品牌。

▲范冰冰的配件很吸睛，包括綠色毛帽、墨鏡與LOEWE話題商品。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

除了LOEWE無臉男上衣與包款吸睛，當天范冰冰還搭配綠色毛帽與墨鏡，撐住明星氣場。她因逃稅風波在大陸復出受限，只能向外發展，早前到南韓首爾友情客串韓劇《Insider》，該劇主角是姜河那、李裕英，她的戲分已經殺青，下一步工作計畫仍受矚目。

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