廣末涼子被喻為「20世紀末最後的美少女」　 6件事認識她

文／妞新聞

說到日本的美少女妞妞們第一個會想到誰呢？新垣結衣、橋本環奈，又或是濱邊美波？在這滿山滿谷的美少女之中，妞編輯第一個想到的是廣末涼子！留著清新的短髮、有著充滿朝氣的健康形象，廣末涼子一出道就轟動了全日本，成為男女老少所崇拜的國民女神，更是被喻為「20世紀末最後的美少女」呢～

▲日本麥當勞廣告，找41歲與16歲的廣末涼子共同演出。（圖／翻攝自推特＠McDonaldsJapan）



近期日本麥當勞找來了現年41歲的廣末涼子與16歲的自己共同演出，引發網友熱議怎麼一點也沒變，簡直就是逆生長！而廣告中16歲的廣末涼子也問了現在的自己：「保持不變的秘訣是什麼呢？」，她則回應：「我想應該是持續的改變吧！」。這次妞編輯整理了廣末涼子出道27年間的重大事蹟，帶各位妞妞們認識這位「20世紀末最後的美少女」的精彩人生。

認識廣末涼子

1.因呼叫器廣告爆紅

▲廣末涼子16歲。（圖／エントピ）

1980年7月18出生，今年41歲的廣末涼子，從小就有著「想要成為電視裡的人」這樣的明星夢，在媽媽的鼓勵下，1994年參加了日本P&G舉辦的「Clearasil 洗面乳」廣告選拔，當時年僅14歲的廣末涼子打敗了眾多參賽者獲得冠軍及拍攝廣告的機會，並在16歲時靠著為電信公司NTT DOCOMO拍攝的呼叫器廣告，打開知名度。而接連的戲劇出演機會《長假》、《海灘男孩》以及跨足歌壇發行單曲《認真戀愛五秒前》、《好喜歡！》，都讓廣末涼子更加地活躍在螢光幕前，掀起了一陣「廣末旋風」！

2.早稻田光環背後的種種壓力

▲廣末入學早稻田大學的第一天就引起騷動。（圖／時事通信社）

廣末透過推甄的方式進入了日本著名的早稻田大學，並就讀教育學部國語國文學系，在入學的第一天就引起騷動，不論是教師學生、記者、粉絲，都想一睹她的光彩，當天甚至由警車開道護送她到校園，可見當時廣末的人氣之高！而在這個光環背後，伴隨而來的是各方的惡意言論，媒體和粉絲影響其他學生上課權益、因拍戲缺課被說是耍特權，還被指出是走後門，狗仔窮追不捨加上當年事務所幫她排滿了工作，讓廣末備受壓力，感覺整個人被掏空了。

3.清純形象受損、增肥逃離工作

▲廣末涼子被爆料各種崩壞行徑。（圖／menslog、文藝春秋）

接下來的一段時間，廣末開始了很長的「叛逆期」，甚至萌生了想退出演藝圈的想法，當年的她更公開與男友伊勢谷友介同居，嚴重地破壞她的清純形象，接著更是被週刊爆料私生活混亂和坐霸王車、在記者會上大哭等各種崩壞行徑，期間廣末還想要利用「增肥」來擺脫工作，當時體重甚至增加了15公斤！（驚）

4.奉子成婚是她最大的叛逆

▲廣末曾表示當時是故意懷孕的。（圖／ameblo、朝日新聞）

23歲那年廣末決定退學，不久後更宣布自己懷孕，且即將和模特兒兼時裝設計師岡澤高宏結婚的消息，婚後暫停了約2年半的演藝活動，但這段婚姻只維持4年。廣末曾表示自己當時是故意懷孕的，因為只有這樣她才能夠有所喘息，而在這段生兒育子的期間，廣末慢下了腳步，擺脫以往的壓力，也讓她重新找回了演戲的初心。

5.開啟第二段美好婚姻

https://www.instagram.com/p/CWr3fZchlez



https://www.instagram.com/p/CbUhdR5lctf

離婚2年後，廣末又再次和蠟燭創作藝術家Candle JUNE結婚，誕下2個孩子，廣末也多次提及丈夫是她的依靠，一家五口現在過著很幸福的生活，而在婚後的廣末開始嘗試與以往不同類型的角色，戲路也比以前寬，像是《乒乓少女大逆襲》、《櫻之塔》、《信用詐欺師JP公主篇》等等，讓大家看到更多面向的她！

6.出版書籍和開設IG分享幸福

▲廣末涼子近期出版隨筆集（圖／丸善ジュンク堂書店オンラインイベント）

出道27年的廣末涼子現在也已經是三個小孩的媽媽了，近期出版隨筆集《廣末的思考地圖 幸福的方式》，記錄了中學時代受欺負，爆紅時期的煩惱，和作為妻子和母親的想法等隨筆。

https://www.instagram.com/p/CaEAKAoFJFK



而曾經害怕自己說出來的話會被別人誤解，所以不敢使用社群的她，現在也開設了IG！除了宣傳新書之外，還能不時看到一些廣末的工作花絮，又多一個女神可以追蹤了～（撒花）

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