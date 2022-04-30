7款美型咖啡機小資族省錢必備　一台2千有找，4分鐘就能喝到

文／職場人

職場人也是每天上班都得喝上至少一杯咖啡才會提神嗎？檢視自己當月的總支出才發現日常咖啡花費高得驚人？編輯這就精選7款小資族也可以輕鬆入手的小型、美型咖啡機，仿真人沖煮模式加上質感系的外觀設計，不只可以省下一大筆咖啡錢，還可以節省排隊買咖啡的時間，連生活品質也跟著提升了！

小資族美型咖啡機推薦

1：Solo Kaffe Plus單杯咖啡機

▲Solo Kaffe Plus單杯咖啡機（圖／博客來）

第1款推薦的美型咖啡機為日本recolte麗克特的「Solo Kaffe Plus單杯咖啡機」，網路售價1,980元，日式簡約風格且輕量小巧（高度約等於500ml寶特瓶），特別適合小家庭和租屋族使用。

2：Home Coffee Stand 經典咖啡機

▲Home Coffee Stand 經典咖啡機（圖／wuz）



第2款推薦的美型咖啡機同樣是日本recolte麗克特的「經典咖啡機」，網路售價1,380元，共有紅、黑、白3色可以選擇，最多一次可以沖煮600ml的咖啡，而且沖完還可以保溫，工作忙碌忘了喝也不怕咖啡涼掉。

3：自動研磨咖啡機

▲sOlac自動研磨咖啡機（圖／pinkoi）



第3款推薦的美型咖啡機是sOlac的「自動研磨咖啡機」，網路售價為1,880元，有咖啡豆和咖啡粉2種模式可以選，一鍵就可以仿職人手沖悶蒸，省時省錢而且還可以隨時變化不同風味的咖啡豆。

4：雙杯滴漏式咖啡機

▲HERAN雙杯滴漏式咖啡機（圖／24h.pchome，下同）



第4款推薦的美型咖啡機為HERAN禾聯的「雙杯滴漏式咖啡機」，網路售價只要790元，只要4分鐘就可以沖泡一杯咖啡，比起到外面買咖啡來得省時又省力，而且不怕外面店家咖啡豆會得過久而潮濕變味。特別值得一提的是，這款咖啡機不只能煮咖啡，還可以一機多用地沖泡茶葉、果茶、花茶等，整個CP值很高啊！

5：花灑滴漏式咖啡機

第5款推薦的美型咖啡機同樣是HERAN禾聯的「花灑滴漏式咖啡機」，網路售價2,190元，採花灑式萃取法沖煮咖啡，而且還有可可調整冰滴濃淡的「冰滴模式」，一鍵開關＋微電腦控制，對於咖啡口感非常講究的職場人可以試試這一台！

6：Drip Coffee Maker咖啡機

▲Drip Coffee Maker咖啡機（圖／momoshop）



第6款推薦的美型咖啡機為日本TOFFY的「Drip Coffee Maker咖啡機」，網路售價為2,180元，手沖式萃取咖啡，而且有3種濃度調整和保溫模式，這台雖然價格相較高了一點，但精品級的外觀真的很值得入手，而且顏色也是比較少見的灰杏白和板岩綠，擺在家中也是加分配件之一！

7：20bar高壓自動奶泡咖啡機

▲20bar高壓自動奶泡咖啡機（圖／24h.pchome）



第7款推薦的美型咖啡機為奇美CHIMEI的「仿手沖咖啡機」，網路售價1,488元，仿手沖定速設計的360度自動旋轉注水，可以完全萃取咖啡風味，即使沒有咖啡師證照也能泡出一杯香濃咖啡（笑）。

以上7款小資族也能負擔得起的小美型咖啡機，職場人最喜歡哪一款呢？編輯自己最想投資日本TOFFY的「Drip Coffee Maker咖啡機」，雖然價格稍高，但長遠來看可是省下不少咖啡錢呢！

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