泱泱咬一口「手指餅乾」咒力倍增　開放下單網笑回：以為拿便便

實習記者施至真／綜合報導

「木曜女神」泱泱靠著十足的綜藝感和親民個性，獲得一票粉絲愛戴，私底下的她也經常在IG和粉絲分享自己的生活，近日她就發佈一組穿著復古澎袖上衣、頭戴宮廷髮箍的美照出鏡，不過照片中最吸睛的卻是泱泱手上的「手指餅乾」，黑嚕嚕的外型讓網友笑道：「滑太快看成拿一條屎」成為意外焦點。

▲木曜泱泱咬一口「手指餅乾」咒力倍增。（圖／翻攝ig@lynnwu0219）

泱泱不是第一次發佈自己手做食物的文章，不過這回的「手指餅乾」不只外型非常吸睛，也是日前超夯動漫《咒術迴戰》中，主角虎杖悠仁吞下的「特級咒物」受詛咒的手指。泱泱表示「宵夜來一根嗎？吃了咒力增強是不是很心動」甚至開玩笑開放留言下單，讓粉絲們瞬間在留言區沸騰：「先來100根」、「下單可以把妳一起打包過來嗎」、「泱自己都不夠吃了，不保證出貨可以改成保證不出貨了」，不過也有不少網友笑道「第一眼以為是大便，嚇死我」、「滑太快看成拿一條屎」。

雖然好友蔡哥也表示具現化之後怎麼感覺不太對勁，但還是有不少網友跪求泱泱公開手做食譜，其實想要做出同款「手指餅乾」並不難，今天就用零失敗食譜教你做出屬於自己的「特級咒物」！

準備食材：

無鹽奶油40g、低筋麵粉100g、無糖可可粉15g、雞蛋1顆、細砂糖40g、牛奶8g、堅果杏仁果幾顆

第一步驟：軟化奶油後加入食材

將奶油切成小塊後，在室溫放至軟化，後將備用的細砂糖和雞蛋加入碗中，再用打蛋器攪拌至乳黃色即可。

▲軟化奶油後加入食材。（圖／翻攝小紅書@-Joyyyy_，下同）

第二步驟：調味

在碗中加入無糖可可粉和少許牛奶，繼續攪拌至均勻。

第三步驟：篩入麵粉揉成麵糰

將低筋麵粉分批過篩後，攪拌、搓揉至成團，並將麵糰冰至冰箱，冷藏靜至半小時～1小時。

▲篩入麵粉揉成麵糰。（圖／翻攝小紅書@奶酪金瓜，下同）

第四步驟：裝飾

取出後將麵糰且成長條狀，並在麵糰上利用指腹壓出手指關節的效果，並將備用的堅果杏仁果裝飾在麵糰前端，製成指甲，最後利用湯匙、鑷子、刀叉等工具，為手指紋路做裝飾即可。

第五步驟：進烤箱

將「手指麵糰」放進烤箱，用上下火200度的溫度烤25分鐘（每個烤箱性能不同，可自行調整），取出後放涼就完成啦。

現在就把零失敗「手指餅乾」食譜學起來，融合奶香與巧克力的濃郁氣息，搭配酥脆的口感實在吸引人，讓人忍不住一口接著一口吃不停，只要吃了就可以匹配上特級咒術師五條悟，就連泱泱都決定吃爆！

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