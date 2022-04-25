星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍





▲星巴克買一送一，選對時間買就對了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克上週推出店內「限定時段」買一送一優惠，其活動原預計僅有6天，但業者似乎「默默加碼」了！把買一送一優惠天數新增2天，提早到明（4／26）起就開始，只要挑對時間進店買咖啡，全品項、尺寸的飲品就能現賺一杯，快把新加的2天優惠寫在筆記裡開喝囉！

星巴克上週宣布在5月中前的特定6天，推出「星光好友分享」優惠，但本週再公告加碼兩天活動，原星光好友分享從4／28開始，現提前到4／26就開跑，足足讓消費者多了2天可賺，目前優惠日包括4／26、4／27、4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共7天，當天從下午4點到晚上8點進店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買一送一。每人每次至多買二送二，部分門市與車道服務不適用。

此外別忘記星巴克在6／3前，每週五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

另5月底前，星巴克每週一上午10點前至店版中杯美式咖啡，不限冰熱均享有單杯65元的優惠價；在6／4前，每週六至店內點購大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣，請注意優惠品項為冷萃與氮氣冷萃咖啡系列，不包含典藏冷萃或典藏氮氣冷萃咖啡系列。

伯朗咖啡館在4月也推出「世界地球日飲品買一送一」優惠，4／25部分門市推好友分享優惠，各日優惠門市均有不同，建議可在官網查詢，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。