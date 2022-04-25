米倉涼子早午餐吃台灣鳳梨！　補充滿滿維他命C養顏

▲46歲的米倉涼子狀態絕佳。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

46歲的日本女星米倉涼子是演藝圈著名的凍齡美女，絕佳狀態來自於她對於飲食與運動的講究。昨她難得在IG限時動態分享她的早午餐菜單，果然應證她多吃水果養顏的原則，不僅有小番茄配生菜，還出現一盤台灣鳳梨，補充滿滿的維他命C。

▲米倉涼子的早午餐包括歐姆蛋、生菜、小番茄與台灣鳳梨。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

身高168公分的米倉涼子擁有一雙令人稱羨的美腿，曾被票選為「年過40擁有美腿女藝人」之一，在她主演的熱門戲劇《派遣女醫X》總是以短裙造型亮相大露玉腿，展現神醫氣勢，她最愛做皮拉提斯維持完美體態，並靠泡澡舒緩身心，也促進血液循環。

▲身高168公分的米倉涼子擁有令人稱羨的美腿。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

米倉涼子同時也進行飲食管理，即便是休假時間也不懈怠，昨她分享的早午餐，內容包括加入火腿的歐姆蛋、生菜、小番茄與台灣鳳梨，可見她喜愛攝取大量蔬果。她的美好狀態深受時尚圈喜愛，是FENDI日本首位大使，她出遊總是FENDI包不離身，為品牌做足宣傳。

▲米倉涼子是FENDI大使，外出總是FENDI包款不離身。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

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