放假宅家是浪費時間？網一面倒「4項清單」做到就不算廢

實習記者施至真／綜合報導

隨著疫情嚴峻，不少上班族開始居家上班，並主動減少社交活動，就連下班後的聚餐，以及休假出門走走的機會都變少了，雖然可以降低被感染的風險，但也有不少人認為生活品質因此下降。近日一名網友以「放假都窩在家會很浪費時間嗎？」為題發文，對此，網友們紛紛提出不同看法。

▲放假宅家耍廢會很浪費時間嗎。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

原PO在PTT閒聊板發文指出，雖然現在疫情嚴重是藉口，但其實從以前就是這樣了，除了禮拜五下班後去超市買食材，六日基本上都窩在家裡耍廢不出門，雖然對於這種生活到相當自在，卻也不禁好奇，「有沒有人和我一樣放假都待在家裡？」

貼文發出後引起熱議，一派網友認為「待在家做事很沒記憶點，出去走走拍拍照比較可以成為回憶」、「常常待在家感覺太頹廢」，但多數人卻和原PO立場相同，「出去玩也很浪費錢和交通時間」、「在家看電影看書，做點小菜，爽」、「你享受的話就不是浪費（時間）」、「吃喜歡的東西，待在喜歡的地方，做喜歡的事，超幸福的」。

雖然網友認為只要心靈滿足就不算浪費時間，但也對此提出建議，「人類習慣生產什麼否則會很空虛」因此建議原PO在家除了玩電腦、滑手機，也能開發新的興趣，以下盤點4項網友推薦的宅家必做事項，就算不出門也能過的超有質感。

＃自訂影劇、書籍清單

有網友回應「最近收了一套老漫畫，放假就躺在床上狂看」，除了漫畫書之外，也可以自訂一份待看清單，將曾經看過，認為可以再回味的，或是全新未看過的電影、電視劇、書籍、漫畫紀錄下來，再利用休假時間分批看完。

＃學習手作料理

另外，也有網友分享自己的興趣，認為手作麵包不僅有趣，成品還能自己吃掉，既可打發時間又省下一筆飯錢。除了麵包，從甜點、小菜到各式烘焙菜單都可以嘗試看看，畢竟能嚐到自己親手做的美食，應該會非常有成就感吧。

＃堅持簡單運動

雖然選擇宅在家裡不出門，可以讓你感到放鬆，但卻因為空間狹小，容易造成單日的運動量不足，因此為了健康，可以選擇一些簡單的運動來舒展筋骨，像是15分鐘伸展操、瑜伽等等。

＃好好放鬆心靈

最後，網友們也鼓勵原PO「每個人充電的方式不一樣，疫情時代在家養精蓄銳沒什麼不好」，只要能讓心靈感到滿足就夠了，不過在執行「宅家必做事項」之餘，還是要留下一段空白的時間給自己，好好思考自己的生活目標和規劃。

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