Panasonic「桌上型洗碗機」登台　「免舉手吹風機」台隆開賣

▲Panasonic春夏發表會，引進日本熱銷的桌上型洗碗機等新品。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

為因應之後與病毒共存的疫情後生活，家電品牌春夏新品均以「健康」、「療癒」為主軸，日前Panasonic舉辦春夏新品發表會，引進日本熱銷、免專案安裝的桌上型洗碗機，以及訴求不卡毛的手持式吸塵器，讓使用者在家也能輕鬆生活。台隆手創館近期也引進免用手「乾髮機」，在家就能有上髮廊一樣的舒適享受。

Panasonic近期宣布將引信日本熱銷的桌上型洗碗機「愛妻 1 號」，主打可用80度C高溫、搭配 360度高壓噴射水柱，將碗盤洗淨，洗淨後採用獨立熱循環，將碗盤徹底烘乾，其洗碗機分為上下兩層，強調最多可放五菜一湯共6人份的碗盤與餐具，最小只要預留49.6公分的寬度空間就可擺放，機身大小為55Ｘ34.4Ｘ59.8公分，接上水管與電源即可使用。

另也推出主打「不卡毛」的日本製無線吸塵器，其特別的雙錐吸頭設計，搭配高密度的刷毛，號稱可讓毛髮順利吸入，不易纏在吸頭滾筒上，並搭載的「微塵感知」與「負離子除菌科技」，可清掃時同時除菌，「多重過濾系統」也能濾除懸浮微粒，防止二次污染，且集塵盒和濾網可全水洗，清潔更方便，重量約2公斤，也是市售較輕的手持吸塵器產品。

居家通路台隆手創館因應母親節，也開賣一系列讓媽媽更加輕鬆的懶人家電商品，包括「小嵐立式美髮吹風機」，其為站立式設計，讓使用者邊吹頭髮邊追劇，還能加碼敷面膜，有五段溫度調整與冷熱風交替吹整功能，手不酸也能好好吹頭。

▲小嵐立式美髮吹風機，售價3,990元，4／30開始販售。（圖／台隆提供，以下同）

另一款「NICONICO美型摺疊烘衣機」則方便在長期陰雨時，簡單烘乾衣物，內建雙UV雙重抑菌，號稱可除菌除霉還能防臭，摺疊後比A4紙還小的輕巧體積，也好收納，同品牌的UV刀具砧板消毒機，內含３個環保TPU無毒砧板，生熟食分開使用，收納座有UV紫外線雙燈管可立體循環消毒，360度熱風循環對流快速烘乾，消毒烘乾收納可一機完成。

▲NICONICO美型摺疊烘衣機，售價3,280元，特價2,980元。

▲NICONICO UV刀具砧板消毒機，售價2,680元，特價2,480元。

台隆手創館近期以「LOVE PLUS LIFE PLUS」為母親節檔期主題，4／13起至5／8期間，推出電子會員單筆消費滿3,000元送200元抵用券優惠。