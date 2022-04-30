5款「唇膏」經典色號萬年不敗！嬌蘭這款超火辣、GA小紅管讓媽媽變少女

實習記者施至真／綜合報導

最近夢幻唇膏新品連發，讓不少少女都止不住手癢衝動，紛紛購入春季新色號，不過在滿足慾望之餘，也別忘了屬於媽媽們的節日就快到了，身為貼心的女兒，除了準備蛋糕，也別忘了送上一支超美唇膏，和媽媽一起變美麗！今天就整理了5款萬年不敗的經典色號，擦上就能展現媽媽優雅又有個性的氣場。

經典正紅

說到經典不敗的唇膏，一定會先想到Dior＃999吧，熱情大膽的熾熱「正紅色」，貴氣又顯白，擦上不僅能提亮氣色，也自帶一股高貴氣質，完全不會讓人覺得難以親近，再搭配時髦造型，絕對能讓媽媽在姐妹聚餐上成為全場焦點。

▲經典正紅＃999。（圖／翻攝Dior官網）

玫瑰豆沙

選它準沒錯！Giorgio Armani＃512是就連直男都看得懂的「玫瑰沙色」，在粉嫩的豆沙色中加入一些桃粉色調，既顯嫩又超有氣質，只要媽媽一擦上唇，同框都被誤認是姐妹。

▲玫瑰豆沙＃512。（圖／翻攝Giorgio Armani官網）

玫瑰棕

全新化身時髦小蠻腰唇膏管身的蘭蔻＃410，融合30%玫瑰潤澤唇粹，打造絲滑又飽和的絕美色調，帶有棕調的玫瑰嫩紅，十分性感迷人，一抹就能展現媽媽成熟的女性魅力，一秒勾住爸爸的心。

▲玫瑰棕＃410。（圖／翻攝蘭蔻官網）

皇家莓紅

嬌蘭＃1870「皇家莓紅」是帶著槳果調的超百搭溫柔莓紅色，淡妝、素顏擦也不突兀，再搭配一套性感魅惑的連身洋裝，超顯氣質又帶有一絲野性，讓媽媽秒變火辣水美眉。

▲皇家莓紅＃1870。（圖／翻攝嬌蘭官網）

奶油櫻花粉

春夏必收香奈兒＃64奶油櫻花粉，媽媽們最需要的就是提亮氣色，釉光質地的唇萃一抹就能打造嘟嘟唇效果，搭配少女感十足的色調，絕對能狙擊媽媽的少女心！

▲奶油櫻花粉＃64。（圖／翻攝香奈兒官網）

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