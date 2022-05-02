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包．開箱／BV枕頭包換上「蟒蛇紋印花」！放大編織＋澎感細節不過時

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▲BV枕頭包換上「蟒蛇紋印花」 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

BOTTEGA VENETA（BV）編織包Cassette 系列是前任創意總監Daniel Lee的經典大作，簡潔的放大編織遇上澎感Padded元素，走過多個季節都令時尚迷愛不釋手。而今新任創意總監Matthieu Blazy上任，再推出2022春夏多款新色，跟著《ET FASHION》包開箱近距離欣賞蟒蛇紋印花款式。

編織包Cassette 系列由來

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲海莉鮑德溫、貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）曾演繹過經典的鸚鵡綠以及黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲空氣感演變成為Padded Cassette枕頭包 。（圖／品牌提供）

Daniel Lee任職BV創意總監3年時間，留下許多經典作品，在創新中兼顧傳統，特別要提到「Cassette編織卡帶包」，為延續品牌經典Intrecciato編織紋，Daniel Lee特別放大處理這一細節，2019年秋冬加入Padded空氣感枕頭元素，讓編織包有軟綿綿如同棉花糖的療癒觸感，成為品牌夯包清單之一。

Padded Cassette 結構解析

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲實際開袋容量。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

在放大編織與澎感Padded的基礎上，包款採用Nappa羊皮革打造柔軟觸感，以翻蓋設計開袋後可見到「三角缺口」為設計靈感的磁釦，淺印上BOTTEGA VENETA品牌標誌，這也是包款最低調微小的Logo，不需要太多標示，憑藉經典編織設計，就能夠讓大家知道Padded Cassette 的魅力。而包款從外而內的編織紋理，營造了簡潔態度，搭配飾有三角扣的肩帶，集結BV發燒元素於一身。

2022春夏新色

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ 蜜桃粉、薰衣草紫、蟒蛇紋印花 。（圖／品牌提供）

創意總監Matthieu Blazy上任，2022春夏持續有新色選擇，包括單色蜜桃粉、薰衣草紫、焦糖咖啡色，另也有充滿辨識度的蟒蛇紋印花，逼真的蛇紋其實是羊皮革，卻在視覺與觸感上都真實呈現。

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關鍵字：

包開箱, BV, BOTTEGA VENETA, Cassette

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