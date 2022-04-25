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林俊傑喝茶露一手646萬名錶　與納達爾撞同款

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▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑改喝茶，頭戴BALENCIAGA棒球帽、手腕戴RICHARD MILLE名錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手林俊傑4月初宣布確診新冠肺炎，近日健康回歸，開始於IG分享生活照，昨曬出喝茶照，網友除了好奇為何經營咖啡店的他從咖啡改喝茶，眼光也落在他的時尚行頭上，他頭戴法國品牌BALENCIAGA棒球帽，手腕上則是RICHARD MILLE為西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）創作的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，要價約6,460,000元。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑戴RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，約6,460,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

林俊傑是愛錶一族，最熱門的勞力士（Rolex）、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）等一線品牌都不錯過，RICHARD MILLE也是他的心頭好，曾騎腳踏車搭約719萬元的RM 11-03 Ultimate Edition自動上鍊飛返計時碼錶腕錶，這回喝茶則戴藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，配色非常搶眼。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼。（圖／品牌提供，以下同）

RICHARD MILLE受網球名將納達爾所佩戴的RM 027陀飛輪腕錶系列啟發，創作被暱稱為「小納達爾」的RM 035系列，林俊傑所戴的是此系列第4只新作RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，配備歷時3年研發並取得專利的蝶形自動盤，讓佩戴者得以親自調整自動盤的結構，依照生活方式和運動狀態來改變機芯上鍊速度，兼具實用與趣味性，納達爾也將此同名錶納為收藏。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲納達爾親自演繹RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。

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關鍵字：

林俊傑, RICHARD MILLE, 納達爾

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