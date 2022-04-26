花蓮福康飯店住一晚不到1300元！公正街包子、東大門夜市走路就到

文／C編

花蓮好山好水，是個放鬆舒壓的好地方，而且美食又多，當然是很適合出遊的地方，「Her森森」推出「花蓮福康飯店1泊1食平日雙人」，原價9620元、特價2599元，相當於一人只要1300元，就可以住到家庭房，當然要立刻手刀搶。

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▲花蓮福康飯店1泊1食平日雙人，原價9620元、特價2599元，點我購買。



花蓮福康飯店位於市中心，只要步行就可以到公正街包子、鐵道文化園區、東大門夜市，不需要開車或是搭乘交通工具就可以抵達，地理位置非常方便，旁邊還有便利商店，晚上餓了或是臨時有東西沒帶，就可以輕鬆搞定，機能超級好。

不只是機能方便，花蓮福康飯店設計充滿現代化的風格，採用暖色系打造的挑高大廳，讓人一踏進就覺得相當舒適，沒有壓迫感；房間設計也是採取同樣的風格，木製裝潢搭配大理石，讓人感受到高雅精緻，住起來絕對放鬆又舒適。

家庭房是兩張雙人床的擺設，空間相當大，還有沙發、書桌的擺設，擺放行李或是坐著吃東西都非常方便，浴室配置免治馬桶、浴缸，可以泡澡放鬆，兩人前往更能夠享受夠大的居住空間。

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「Her森森」推出「花蓮福康飯店1泊1食平日雙人」，原價9620元、特價2599元，相當於一人只要1300元，不僅直接升等家庭房，還包觀光工廠門票，划算程度簡直爆表，絕對要手刀搶起來，安排一趟舒適的花蓮旅程。