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京美壓力襪＋火耀褲19680元→3880元　吸濕排汗夏天必備

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文／C編

內衣褲或襪子運用特殊的纖維加上不同的織法，可以幫助改善異味或是吸濕排汗的效果，非常適合夏季，「Her森森」推出「京美健康能量銅纖維壓力襪4雙組＋能量銀纖維鍺石火耀褲2件」，原價19680元、特價3880元，快幫老公、男友搶起來。

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▲京美,Her森森,壓力襪,火耀褲,。（圖／Her）

▲京美 健康能量銅纖維壓力襪4雙組＋能量銀纖維鍺石火耀褲2件，原價19680元、特價3880元，點我搶購

這次推出的組合，首先最推薦的就是壓力襪4雙組，採用銅纖維製作，擁有很強的抑菌作用，當然除臭的效果也相當好，適合容易流腳汗的夏天使用，並且使用無縫對目織法，可以完美貼合肌膚，不會有摩擦感，當然也相當親膚。

不只是採用的材質特別，同時也搭載減壓技術，襪口可以幫助腳踝減壓，不會有勒肉的狀況出現，分趾的穩定專利技術，趾間零異物感，同時又可以加強抓地力，腳底還有792顆鍺石對應穴位排列，一邊走一邊可以做到腳部按摩，相當舒壓又能促進循環。

組合中，還有火耀褲2件，採用銀纖維製作，擁有抗菌抑菌的效果，穿久也不容易有異味，絕對很適合容易流汗的夏季，高彈力的材質從40公斤到100公斤的男性都可以穿，同時吸濕排汗，穿起來乾爽舒適，不會有悶濕感。

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▲京美,Her森森,壓力襪,火耀褲,。（圖／Her）

▲京美 健康能量銅纖維壓力襪4雙組＋能量銀纖維鍺石火耀褲2件，原價19680元、特價3880元，點我搶購

除了這次推出的組合，另外還有護腰、無痕內衣、護膝等單品，都是採用特殊的纖維製作，擁有多功能防護效果，身為「Her森森」的粉絲還不快點入連結搶購，晚了都要賣光光了，當然要揪親朋好友手刀搶。

關鍵字：

京美, Her森森, 壓力襪, 火耀褲

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