用小農直送康乃馨、公益蜂蜜蛋糕、友善農法台灣茶「品味母親節」

▲母親節禮物除了讓媽媽開心，如有背後意義更特別。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節即將來臨，想要今年送點特別的好禮，不如從其後的「意義」開始，台北101疫情後持續與台灣在地花農合作，銷售小農康乃馨；蜂蜜蛋糕品牌一之鄉，今年推出公益母親節禮盒，消費者每一盒就捐給唐氏症基金會一盒；打進日本市場的台灣茶品牌「心茶」，強調保護土地的自然農法，也深受日人青睞。

台北101小農康乃馨

從2020年開始的疫情，台灣在地花農也面臨無法外銷的壓力，台北101從疫情年後，母親節前夕便與在地小農合作，大量採購康乃馨以紓緩花農處境，今年再與彰化田尾農會合作，大量採購4萬朵當地康乃馨，吸收運費、設計、包材、宣傳、人力等成本，提供澎湃康乃馨花束販售。

台北101表示，4／26前提供線上預購，預購網址 單束售價599元，僅市價的三分之一，4／27起於購物中心一樓松智長廊、實體的康乃馨花坊「歡樂姊妹花坊」，4／30起開賣售價799元。

一之鄉公益禮盒「蜜唐馨意」

母親節即將到來，為了讓弱勢家庭能夠度過一個溫馨的節日，一之鄉與唐氏症基金會聯名推出公益禮盒「蜜唐馨意」，外盒採用古典設計，蜂蜜蛋糕上由師傅手工烙下康乃馨花朵，公益禮盒售價399元。

一之鄉表示，今年已是連續第二年與唐氏症基金會合作，今年雖然在原料成本漲價的及疫情升溫的壓力下，堅持加碼做愛心，只要消費者至直營門市購買一盒公益禮盒，一之鄉便加碼捐出一盒給唐氏症基金會，讓跟多辛苦的媽媽也能在母親節甜蜜過節。

自然農法心茶Ｘ林銀杏母親節限定茶禮

打入日本市場的台灣茶品牌「心茶」，強調土地友善的自然農法，用不噴灑農藥、細心顧茶的方式，逐漸受到日本市場關注，更有協助大阪當地大學營運福利社商品的單位找上進貨，一步步打入日本市場。

心茶今年推出「心茶X林銀杏母親節限定茶禮」，雙品牌皆訴求純天然，茶款來自20年以上、不噴灑農藥化肥的「生態茶園」；林銀杏選用杏仁原果，添加松子粉，低溫烘焙研磨，三款禮盒分別各以日月潭紅茶、低咖啡因焙茶、經典茶款選集相互搭配，價格從1,350元至1,800元，4／25前享早鳥9.2折，4／26至5／5則享9.5折優惠。