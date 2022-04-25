fb ig video ETtoday search mobile

用小農直送康乃馨、公益蜂蜜蛋糕、友善農法台灣茶「品味母親節」

>

▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）

▲母親節禮物除了讓媽媽開心，如有背後意義更特別。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

母親節即將來臨，想要今年送點特別的好禮，不如從其後的「意義」開始，台北101疫情後持續與台灣在地花農合作，銷售小農康乃馨；蜂蜜蛋糕品牌一之鄉，今年推出公益母親節禮盒，消費者每一盒就捐給唐氏症基金會一盒；打進日本市場的台灣茶品牌「心茶」，強調保護土地的自然農法，也深受日人青睞。

▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）

台北101小農康乃馨
從2020年開始的疫情，台灣在地花農也面臨無法外銷的壓力，台北101從疫情年後，母親節前夕便與在地小農合作，大量採購康乃馨以紓緩花農處境，今年再與彰化田尾農會合作，大量採購4萬朵當地康乃馨，吸收運費、設計、包材、宣傳、人力等成本，提供澎湃康乃馨花束販售。

台北101表示，4／26前提供線上預購，預購網址 單束售價599元，僅市價的三分之一，4／27起於購物中心一樓松智長廊、實體的康乃馨花坊「歡樂姊妹花坊」，4／30起開賣售價799元。

▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）

一之鄉公益禮盒「蜜唐馨意」
母親節即將到來，為了讓弱勢家庭能夠度過一個溫馨的節日，一之鄉與唐氏症基金會聯名推出公益禮盒「蜜唐馨意」，外盒採用古典設計，蜂蜜蛋糕上由師傅手工烙下康乃馨花朵，公益禮盒售價399元。

一之鄉表示，今年已是連續第二年與唐氏症基金會合作，今年雖然在原料成本漲價的及疫情升溫的壓力下，堅持加碼做愛心，只要消費者至直營門市購買一盒公益禮盒，一之鄉便加碼捐出一盒給唐氏症基金會，讓跟多辛苦的媽媽也能在母親節甜蜜過節。

▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）

自然農法心茶Ｘ林銀杏母親節限定茶禮
打入日本市場的台灣茶品牌「心茶」，強調土地友善的自然農法，用不噴灑農藥、細心顧茶的方式，逐漸受到日本市場關注，更有協助大阪當地大學營運福利社商品的單位找上進貨，一步步打入日本市場。

心茶今年推出「心茶X林銀杏母親節限定茶禮」，雙品牌皆訴求純天然，茶款來自20年以上、不噴灑農藥化肥的「生態茶園」；林銀杏選用杏仁原果，添加松子粉，低溫烘焙研磨，三款禮盒分別各以日月潭紅茶、低咖啡因焙茶、經典茶款選集相互搭配，價格從1,350元至1,800元，4／25前享早鳥9.2折，4／26至5／5則享9.5折優惠。

▲母親節公益禮盒。（圖／各業者提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

星巴克4／26「默默加碼」全品項買一送一　選對時間買現賺一倍

屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光

屈臣氏5萬份家用快篩試劑25日開賣！共3款可選、優惠價曝光

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

5種運動不但會瘦　心情還會變好 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界 秀英中空連身褲「胸下全是腿」神比例曝光！　深V開到腰不手軟 心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」 細節控偷偷收藏的4個「白T品牌」　親膚、磅數足單穿就有高質感 Jennie「胸前一塊布」私服大解放！　白皙美背全露辣出天際 47歲李玟「超緊閃片裝」翹臀打趴少女！　最新狀態曝光網看傻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面